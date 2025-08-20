Wieczysta coraz bliżej sensacyjnego transferu! Były piłkarz Chelsea już po testach

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Przemysław Cecherz

Były piłkarz Chelsea już po testach. Trafi do Wieczystej

Wieczysta Kraków była uważana za jednego z kandydatów do awansu do Ekstraklasy, ale jej postawa na starcie kampanii i tak jest pozytywnym zaskoczeniem. Po pięciu meczach ma na koncie aż 13 punktów i ustępuje jedynie liderującej Wiśle Kraków, która jeszcze się nie potknęła. Zespół Przemysława Cecherza nie jest zaspokojony tymi wynikami. Klub ma ambitne plany i aktywnie działa na rynku transferowym. Wygląda na to, że lada moment zostanie dopięte hitowe wzmocnienie w skali całej ligi.

Do Wieczystej ma dołączyć Lucas Piazon, za którego Chelsea niegdyś zapłaciła 7,5 mln euro. Swego czasu był uważany za jeden z największych brazylijskich talentów, ale jego kariera nie potoczyła się odpowiednio. W zeszłym sezonie reprezentował barwy Avs, a na poziomie portugalskiej ekstraklasy rozegrał 32 mecze. Od lata pozostaje bez klubu. Jego nowym pracodawcą ma zostać właśnie Wieczysta.

Obecnie dopinane są ostatnie szczegóły. Cecherz potwierdził, że Piazon przeszedł już testy medyczne.

– Chcemy wzmocnić dwie pozycje. Nie jest tajemnicą, że dogadujemy ostatnie szczegóły kontraktu Lucasa Piazona. Jest już po badaniach medycznych, które przeszedł bez problemu – wyjaśnił szkoleniowiec wicelidera pierwszej ligi w rozmowie na kanale Meczyki.pl.