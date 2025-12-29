Wieczysta finalizuje transfer za pół miliona euro! Bomba w 1. lidze

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Sławomir Peszko

Wieczysta pobije transferowy rekord Betclic 1. ligi

Wieczysta Kraków z pewnością nieco inaczej wyobrażała sobie ten sezon. Można nawet powiedzieć, że w pewnym sensie piłkarze obecnie Kazimierza Moskala zawodzą. Patrząc na kadrę, możliwości finansowe oraz to, jakich transferów dokonuje pierwszoligowiec, wielu spodziewało się, że – mówiąc kolokwialnie – znów rozjadą kolejną ligę. Jest jednak nieco inaczej, ale wydaje się, że główny problem tkwi w zmianach trenerów.

Rundzie jesiennej zespół prowadziło czterech szkoleniowców, z czego jeden był oficjalnie tymczasowym. Trudno więc mówić o stabilizacji. Niemniej Kazimierz Moskal, który jest specjalistą od awansów, ma zimą przygotować zespół do walki o awans. A pomóc w tym mają mu transfery. Wielkie transfery. Według informacji przekazanych przez Sebastiana Staszewskiego, Wieczysta jest blisko pozyskania niejakiego Nikoli Knezevicia za pół miliona euro. Będzie to rekord transferowy Betclic 1. ligi i absolutna bomba.

22-letni defensywny pomocnik z Serbii obecnie związany jest z zespołem OFK Belgrad. W tym sezonie na jego koncie jest 19 spotkań w tamtejszej lidze. Zdobył w nich trzy gole. W przeszłości występował on w młodzieżowych reprezentacjach swojego kraju. Serwis „Transfermarkt” wycenia Knezevicia na 500 tysięcy euro. Do tej pory pomocnik występował tylko w serbskiej lidze.

