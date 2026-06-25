Motor Lublin nie będzie martwił swoich kibiców kolejnym głośnym odejściem. Veljko Nikitović, dyrektor sportowy lubelskiego klubu, na łamach "Kanału Sportowego" zdradził, że Ivo Rodrigues zostaje w drużynie.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Motoru Lublin

Ivo Rodrigues zostaje w Motorze Lublin!

Motor Lublin tego lata przechodzi olbrzymią przebudowę. Z zespołem pożegnało się wielu ważnych zawodników. Najbardziej bolesne wydaje się odejście Bartosza Wolskiego do GKS-u Katowice. Wciąż nie była jasna przyszłość Ivo Rodriguesa w lubelskim zespole. Veljko Nikitović na łamach „Kanału Sportowego” przekazał dobre wiadomości w tej sprawie. Portugalczyk zostaje na kolejny sezon w drużynie.

– Urodziło im się dziecko. Ivo na dzień dzisiejszy jest w Portugalii, bo dostał też od trenera Misiury parę dni wolnego, żeby się właśnie zaadoptował w tej nowej roli ojcowskiej. Na dniach ma wrócić do nas – zaczął dyrektor sportowy Motoru Lublin.

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– Ivo ma kontrakt na następny sezon, który został przedłużony i będzie występował w Motorze na pewno w następnym sezonie – dodał Veljko Nikitović.

Ivo Rodrigues w minionym sezonie odgrywał kluczową rolę u Mateusza Stolarskiego. Teraz za sterami Motoru Lublin będzie zasiadał Mariusz Misiura, ale nie wydaje się, żeby portugalski pomocnik nagle przestał być ważny.

W minionym sezonie Ivo Rodrigues rozegrał 32 spotkania w koszulce Motoru Lublin. Wychowanek FC Porto zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył pięć asyst.