Widzew sięgnie po gwiazdę sąsiedniej ligi? Musi się spieszyć

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Jehor Twardochleb

Widzew pozyska skutecznego pomocnika?

W Łodzi nie próżnują. Widzew potwierdził już pięć transferów. Na al. Piłsudskiego trafili już tacy zawodnicy, jak Antoni Klukowski, Sebastian Bergier, Peter Therkildsen, Samuel Akere i Mariusz Fornalczyk. Jednak to nie koniec wzmocnień. Czerwono-Biało-Czerwoni są bliscy pozyskania byłego skrzydłowego Wisły Kraków, a także rozważają sprowadzenie konkurenta dla Rafała Gikiewicza. Ponadto został im zaoferowany reprezentant Polski.

Już niedługo Željko Sopić może otrzymać kolejnego ofensywnego piłkarza. Piotr Słonka ujawnia, że Widzew analizuje sytuację jednego z najlepszych zawodników ligi ukraińskiej. To Jehor Twardochleb (Yegor Tverdokhlib), który od stycznia 2024 roku występuje w Krywbasie Krzywy Róg. Sezon 2024/25 był dla 24-latka niezwykle udany – w 28 meczach strzelił 14 goli i zanotował 3 asysty.

Krywbas zakończył krajowe zmagania na 5. lokacie, jeden punkt za Polissią Żytomierz, która wystąpi w kwalifikacjach do Ligi Konferencji Europy. Natomiast ekipa z Krzywego Rogu tym razem nie pojawi w pucharach. W poprzednich rozgrywkach dotarła do 3. rundy el. do LE (porażka 1:3 w dwumeczu z Viktorią Pilzno) i 4. rundy el. do LKE (przegrana 0:5 z Betisem).

Zobacz WIDEO: Nowy właściciel Widzewa – szczegóły

Twardochleb to drugi najlepszy strzelec minionego sezonu w lidze ukraińskiej. Wychowanek Czajki Wyszogród z 14 trafieniami przegrał walę o koronę tylko z Władysławem Wanatem. Snajper Dynama Kijów zamknął zmagania z 17 bramkami w dorobku.

Jak twierdzi Słonka, o 24-latka „pytają w Szkocji, Austrii, w niższych ligach Anglii i Niemczech”. To oznacza, że Widzew, jeżeli faktycznie chce pozyskać wyróżniającego się piłkarza, będzie musiał przyspieszyć i zintensyfikować działania.