Widzew pytał o reprezentanta Polski! Wiadomo, co z transferem

Przemysław Wiśniewski coraz częściej jest łączony z powrotem do Ekstraklasy. Ostatnio w grze była Jagiellonia Białystok, a teraz Widzew Łódź. Według serwisu Meczyki.pl na transfer nie ma jednak szans.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Igor Jovicević

Wiśniewski nie dla Widzewa. Chce kontynuować karierę za granicą

Przemysław Wiśniewski odkąd selekcjonerem reprezentacji Polski został Jan Urban, wywalczył pewne miejsce w wyjściowej jedenastce. Dla zawodnika Spezii były to wspaniałe miesiące, a gra w eliminacjach Mistrzostw Świata pozwoliła mu się pokazać na arenie międzynarodowej. To z kolei zaowocowało zainteresowaniem na rynku transferowym takiego klubu jak Fiorentina.

Ostatnio media piszą nie o zmianie klubu we Włoszech, ale o powrocie do Polski. Pojawiły się doniesienia, że Wiśniewskiego chce Jagiellonia Białystok. Duma Podlasia miała nawet złożyć ofertę, co zostało jednak zdementowane przez zarząd Spezii.

Okazuje się, że o Polaka pytał klub z PKO BP Ekstraklasy, ale nie była to Jagiellonia. Z informacji serwisu Meczyki.pl wynika, że Wiśniewski trafił na listę życzeń Widzewa Łódź. Nie jest tajemnicą, że Czerwona Armia chce sprowadzić kilku reprezentantów Polski. Wobec tego jak donosi Tomasz Włodarczyk zapytali o możliwość wyciągnięcia 27-latka ze Spezii. Natomiast transfer jest mało prawdopodobny, ponieważ urodzony w Zabrzu obrońca chce kontynuować karierę we Włoszech lub w innej lidze na zachodzie Europy.

Wiśniewski gra w Spezii od stycznia 2023 roku, gdzie trafił po zaledwie sześciu miesiącach w Venezii za prawie 4 mln euro. Wcześniej był związany z Górnikiem Zabrze. W Serie A udało mu się zagrać w 14 meczach, zaś w Serie B ma na swoim koncie 69 występów.