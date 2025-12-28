Świderski zdecydował w sprawie transferu do Widzewa Łódź

Karol Świderski może zmienić klub, ale na pewno nie zostanie zawodnikiem Widzewa Łódź - poinformował serwis Meczyki.pl. Napastnik nie zamierza wracać do Polski. Nie przekona go nawet duże wynagrodzenie.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Karol Świderski

Świderski nie zagra w Widzewie! Nie chce wracać do Ekstraklasy

Widzew Łódź nie zamierza oszczędzać na zimowych transferach. W klubie mają ambitne plany, o czym świadczy m.in. sprowadzenie Osmana Bukariego za 5 milionów euro. Ponadto do zespołu dołączyli również Christopher Cheng i Lukas Lerager. Mimo to wciąż dużo mówi się o kolejnych transferach. Przez moment media pisały o możliwym pozyksaniu Karola Świderskiego.

Świderski nie ma najlepszej sytuacji w obecnym klubie. Panathinaikos szuka nowego napastnika, przez co reprezentant Polski może zmienić niebawem otoczenie. Nowe informacje ws. przyszłości 28-latka przekazał serwis Meczyki.pl.

Okazuje się, że transfer do Widzewa jest wykluczony, ponieważ napastnik nie zamierza wracać do Polski. „Karol Świderski nie chce wracać do Polski. Faktycznie może zmienić zimą Panathinaikos na inny klub, natomiast nie będzie to opcja polska. Nawet jeśli Widzew zaproponuje mu poważne pieniądze” – powiedział Tomasz Włodarczyk w programie „Pogadajmy o piłce”.

Karol Świderski gra poza granicami Polski od stycznia 2019 roku, gdy opuścił Jagiellonię Białystok na rzecz PAOK-u Saloniki. W swoim CV ma również Charlotte i Hellas Werona. W obecnym zespole, czyli Panathinaikosie występuje od stycznia 2025 roku. Łącznie rozegrał 41 meczów, w których zdobył 12 goli. Jego umowa obowiązuje do czerwca 2028 roku.