Jagiellonia Białystok chce reprezentanta Polski. Oferta na stole

PressFocus Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Przemysław Wiśniewski przymierzany do Jagiellonii

Jagiellonia Białystok zajmuje trzecie miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy po rundzie jesiennej, choć wciąż ma do rozegrania jeden zaległy mecz. Zimą w klubie z Podlasia może dojść do istotnych ruchów kadrowych. Z FC Porto łączony jest Oskar Pietuszewski, natomiast bramkarz Sławomir Pietuszewski znalazł się na radarze Millwall oraz LOSC Lille.

Tymczasem sensacyjne informacje transferowe przekazał włoski dziennik „Il Secolo XIX”. Według najnowszych doniesień, Jagiellonia jest zainteresowana Przemysławem Wiśniewskim, występującym obecnie w Spezii Calcio. Polski klub ma być gotowy wyłożyć za reprezentanta Polski dwa miliony euro. Co ciekawe, Polak jest także na liście życzeń Fiorentiny.

27-letni środkowy obrońca latem 2022 roku opuścił Górnika Zabrze i dołączył do Venezii. Po zaledwie pół roku trafił do Spezii za kwotę bliską czterech milionów euro. We włoskich klubach Wiśniewski rozegrał łącznie 90 spotkań, w których zdobył cztery bramki.

We wrześniu selekcjoner Jan Urban powołał defensora na mecze eliminacyjne do mistrzostw świata 2026. Wiśniewski zadebiutował w spotkaniu z Holandią, notując bardzo dobry występ w narodowych barwach. W trwającym sezonie rozegrał 16 meczów w Serie B, a także wystąpił w pełnym wymiarze czasowym w meczu Pucharu Włoch z Sampdorią Genua. Portal Transfermarkt.de wycenia Wiśniewskiego na 1,5 mln euro. Jego kontrakt wygasa w czerwcu 2027 roku.