Widzew Łódź ogłosił szalony transfer. Nowy rekord Ekstraklasy!

Widzew Łódź pobił rekord transferowy Ekstraklasy. W piątek ogłosił nowego piłkarza. Został nim Osman Bukari, który podpisał umowę do 2030 roku.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Widzew Łódź

Widzew pobił rekord. Nowa gwiazda w Łodzi

Widzew Łódź ma za sobą przeciętną rundę, dlatego wobec wielkich ambicji ruszył na rynek w poszukiwaniu wzmocnień. Zapowiedzi były szalone, bowiem otwarcie mówiono o pobiciu rekordu transferowego Ekstraklasy. To stało się rzeczywistością w piątkowy wieczór. Widzew ogłosił, że jego nowym piłkarzem został Osman Bukari. Nieoficjalnie kosztował około pięciu milionów euro, co stanowi największy wydatek jakiegokolwiek polskiego klubu w historii.

27-letni skrzydłowy związał się z Widzewem umową do połowy 2030 roku. To wielka inwestycja, natomiast w klubie wierzą, że sprowadzają nową gwiazdę całej ligi. Bukari ma za sobą ponad roczny pobyt w Stanach Zjednoczonych, gdzie reprezentował tamtejsze Austin City. Wcześniej grał dla Crveny Zvezdy, KAA Gent czy AS Trencin.

– Osman Bukari jest piłkarzem mającym bardzo dużo jakości, która ma pomóc w osiągnięciu przez drużynę stawianych jej celów. Te się nie zmieniają – chcemy rywalizować z najlepszymi i z czasem na stałe walczyć o najlepsze miejsca w lidze i możliwość gry w Europie. Jego najważniejsze cechy to kreatywność, szybkość, stwarzanie przewagi w trzeciej strefie boiska – tego nam brakowało w rundzie jesiennej. Nie jest tajemnicą, że zawodnik z tego poziomu był obserwowany przez wiele klubów z całej Europy, w tym nas – przekazał Dariusz Adamczyk.

Widzew ustanowił nowy rekord transferowy Ekstraklasy. Do tej pory najdroższym nabytkiem był Mileta Rajović, którego Legia Warszawa pozyskała latem za 3 miliony euro.