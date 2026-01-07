Widzew poluje na Pululu. Gwiazda Ekstraklasy decyduje, co dalej

Afimico Pululu pozostanie w Jagiellonii Białystok do końca sezonu. Wszystko wskazuje na to, że nie przedłuży umowy, więc latem czeka go przeprowadzka. TVP Sport przedstawił najbardziej prawdopodobne rozwiązanie.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Afimico Pululu

Pululu nie dla Jagiellonii i Widzewa? To jego główny plan

Afimico Pululu trafił do Jagiellonii Białystok w 2023 roku i od tego czasu na stałe zapisał się w historii klubu. Znacząco pomógł w zdobyciu mistrzostwa Polski, a sezon 2024/2025 zakończył z tytułem króla strzelców Ligi Konferencji. 26-latek to jedna z największych gwiazd Ekstraklasy oraz oczywiście lider samej Jagiellonii, dla której w tej kampanii zdobył już 13 bramek. Wszystko wskazuje na to, że karierę będzie jednak kontynuował poza Białymstokiem.

Już przed sezonem Jagiellonia myślała o jego sprzedaży, choć priorytetem było oczywiście kontynuowanie współpracy. Wiele zależało od tego, jakie oferty pojawią się na stole. Pululu nie przyciągnął wówczas zbyt dużego zainteresowania, dlatego zatrzymano go na kolejny rok. Jednocześnie starano się o porozumienie w sprawie nowej umowy, ale nie udało się go osiągnąć.

Pululu jest związany z Jagiellonią tylko do czerwca 2026 roku. Klub wykluczył możliwość sprzedaży zimą, więc gwiazdor wypełni kontrakt i latem odejdzie do nowego klubu. Nie wykazuje chęci pozostania w drużynie Adriana Siemieńca, a do jego transferu przymierza się Widzew Łódź.

Łodzianie chcieliby wzmocnić nim ofensywę. TVP Sport informuje natomiast, że priorytetem Pululu jest wyjazd z Polski i spróbowanie sił w innej lidze. Do tej pory był łączony z egzotycznymi kierunkami, a ostatnio przykuł uwagę klubów z Cypru. Ani Jagiellonia, ani Widzew nie są na ten moment jego celem w kontekście przyszłego sezonu.