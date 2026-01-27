Widzew ma zapłacić 2,2 miliona euro. Oferta za reprezentanta Polski

Widzew Łódź złożył ofertę w wysokości 2,2 miliona euro za Przemysława Wiśniewskiego. Według "Tutto Mercato Web", transakcja może dojść do skutku, bowiem chętny na nią jest sam gracz.

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa Łódź

Widzew blisko transferu Wiśniewskiego?

Widzew Łódź pokazał w ostatnim czasie, że możliwości transferowe ma spora, a być może wręcz olbrzymie. Nie jest dla klubu z Serca Łodzi wydać kilka milionów euro na nowego zawodnika, czego doskonałym przykładem jest pobity tej zimy rekord transferowy całej PKO Ekstraklasy. Poza tym także inne ruchy są imponujące patrząc chociażby właśnie na owe kwoty wydawane na nowych graczy.

Pomimo tego, że Łodzianie w ostatnim czasie dokonali wielu transferów, nie jest powiedziane, że to koniec. Przez całe dotychczasowe okienko transferowe z klubem łączony był Przemysław Wiśniewski. Teraz, według informacji przekazanych przez serwis Tutto Mercato Web, może dojść do tego ruchu. Włoskie medium podaje bowiem, że Widzew zaoferował 2,2 miliona euro za reprezentanta Polski oraz 10 procent od następnego transferu. Oczekiwania Spezii są co prawda na poziomie 4 milionów, ale sam zawodnik ma być zdeterminowany do powrotu do Polski, a klub szuka już następców.

Przemysław Wiśniewski w tym sezonie rozegrał w sumie 20 spotkań na boiskach Serie B. Łącznie na zapleczu tamtejszej elity ma ponad 70 gier. Z kolei 14 razy wystąpił także w Serie A. 27-latek z Zabrza na poziomie PKO Ekstraklasy zanotował ponad 120 meczy w barwach Górnika Zabrze. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 1,5 miliona euro.

Zobacz także: Widzew pokazuje moc. Takich pieniędzy nie oferuje żaden polski klub. Ujawniamy szczegóły!