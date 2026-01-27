Widzew pokazuje moc. Takich pieniędzy nie oferuje żaden polski klub. Ujawniamy szczegóły!

Widzew Łódź pod batutą Roberta Dobrzyckiego stał się finansową potęgą Ekstraklasy. Goal.pl ma na to kolejny dowód. Ujawniamy ile łodzianie proponują za obrońcę i skrzydłowego. Pensja też robi wrażenie.

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa Łódź

Nowe El Dorado w Łodzi

Robert Dobrzycki wprowadził Widzew Łódź na zupełnie inny poziom finansowy. Właściciel klubu ma duże zasoby finansowe i nie waha się ich użyć, aby odnieść (szybko) sukces. Jak wiadomo, łodzianie pobili niedawno rekord Ekstraklasy, sprowadzając za 5,5 mln euro Osmana Bukariego.

Potem było jeszcze kilka imponujących transferów, ale na tym nie koniec. Jak wiadomo, Widzew wciąż szuka środkowego obrońcy, a najczęściej z klubem łączony jest Przemysław Wiśniewski. Tak czy inaczej, pieniądze jakie klub chce przeznaczyć na środkowego obrońcę i skrzydłowego robią wrażenie.

Po 2 mln euro za transfer

Na platformie TransferRoom wiszą dwa ogłoszenia Widzewa. Jedno dotyczy środkowego obrońcy, a drugie skrzydłowego. W obu przypadkach łodzianie informują, że mogą zapłacić po 2 mln euro za transfer. OK, nie są to może rekordowe kwoty, ale gdy doda się je do już wydanych przez Widzew w tym okienku, to jednak całość robi wrażenie.

Podobnie jest z pensjami. Na wspomnianej platformie zaznaczono, że Widzew może zaoferować obrońcy i skrzydłowemu po 750 tysięcy euro na rok! Wystarczy rzut oka na ogłoszenia innych drużyn Ekstraklasy, aby stwierdzić, że takich pieniędzy nie oferuje obecnie żaden polski klub.