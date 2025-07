Widzew Łódź zaproponował ponad milion euro. Celem obrońca z ligi belgijskiej

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Żeljko Sopić

Stelios Andreou z Charleroi blisko transferu do Widzewa Łódź

Widzew Łódź jest niezwykle aktywny na rynku transferowym. Do tej pory 13. drużyna poprzedniego sezonu w PKO BP Ekstraklasie sfinalizowała aż jedenaście transferów. Na wszystkie wzmocnienia przeznaczyli ponad trzy miliony euro, a okazuje się, że to nie koniec. W najbliższym czasie mają pojawić się kolejni zawodnicy. Nowe informacje sugerują, że złożono ofertę za obrońcę z ligi belgijskiej.

Sacha Tavolieri poinformował, że Widzew zaoferował 1,2 mln euro za Steliosa Andreou. To środkowy obrońca, który na co dzień broni barw Charleroi. Co więcej, ma na swoim koncie 24 mecze dla reprezentacji Cypru, gdzie debiutował w 2021 roku w meczu z Chorwacją. Warto dodać, że stoper ma dopiero 22 lata, a już może pochwalić się sporym doświadczeniem na najwyższym poziomie.

Charleroi kupiło go w 2021 roku z cypryjskiego Olympiakosu Nikozja za jedyne 200 tysięcy euro. W barwach klubu z najwyższej klasy rozgrywkowej w Belgii rozegrał 126 spotkań, strzelając w nich 3 gole i notując tyle samo asyst. Portal Transfermarkt wycenia go na 3,5 mln euro. Jego umowa obowiązuje do połowy 2026 roku.

Dotychczasowe transfery łódzkiego klubu mogą napawać optymizmem. Widzew sprowadził takich graczy jak Mariusz Fornalczyk, Samuel Akere, Ricardo Visus, Angel Baena czy Dion Gallapeni. Pierwszy mecz nowego sezonu podopieczni Żeljko Sopicia rozegrają w najbliższy weekend. Ich przeciwnikiem będzie Zagłębie Lubin.