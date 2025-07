GKS Katowice zamiast Legii Warszawa. Hiszpan ma trafić do Ekstraklasy

GKS Katowice myśli o transferze kolejnego napastnika. Jak przekazał portal Weszło.com, do klubu ma trafić Ivan Barbero. W przeszłości Hiszpan był blisko przeprowadzki do Legii Warszawa.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Rafał Górak

Ivan Barbero blisko przenosin do GKS-u Katowice

GKS Katowice w poprzednim sezonie był beniaminkiem PKO BP Ekstraklasy. Podopieczni Rafała Góraka byli objawieniem minionych rozgrywek, zajmując 8. miejsce w tabeli z dorobkiem 49 punktów. Teraz chcą przynajmniej powtórzyć wynik z ostatniej kampanii.

Pomóc w tym mają nowi zawodnicy. Do zespołu z Górnego Śląska przed startem sezonu dołączyli m.in. Aleksander Buksa, Maciej Rosołek, Jakub Łukowski czy Aleksander Paluszek. Choć wśród nowych nabytków jest dwóch napastników, to władze klubu myślą o sprowadzeniu kolejnej dziewiątki. Co ciekawe ich uwagę przykuł piłkarz, który już w przeszłości był łączony z grą w Ekstraklasie.

Jak informuje Szymon Janczyk z portalu Weszło, blisko transferu do GKS-u Katowice jest Ivan Barbero. Hiszpan obecnie jest związany kontraktem z drugoligowym Deportivo La Coruna. Natomiast w ostatnim czasie przerwał treningi z drużyną. Prawdopodobnie powodem jest zbliżający się transfer i negocjacje z polskim klubem.

Barbero to postać znana na polskim rynku. W czerwcu transfer napastnika sondowała Legia Warszawa. Pojawiły się także plotki o zainteresowaniu innych zespołów jak Lech Poznań, Pogoń Szczecin, Cracovia czy Raków Częstochowa.

Poprzedni sezon Ivan Barbero zakończył z dorobkiem 7 goli i 5 asyst w 37 meczach. Na swoim koncie ma także kilka występów w La Lidze, gdy w kampanii 2021/2022 był zawodnikiem Osasuny Pampeluna.