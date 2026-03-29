Widzew walczy o nową gwiazdę do ofensywy

Widzew Łódź na przestrzeni kilku miesięcy wydał na wzmocnienia ponad 20 milionów euro, ale mimo tego ligowy byt wciąż jest zagrożony. Drużyna Aleksandara Vukovicia znajduje się w strefie spadkowej i ma problem z wygrywaniem meczów. Do końca sezonu pozostało już niewiele, dlatego musi zacząć seryjnie zdobywać punkty, aby dalej grać w Ekstraklasie.

Działacze Widzewa już pracują oczywiście nad letnimi transferami i zapowiadają solidne wzmocnienia, o ile zespół oczywiście utrzyma się w Ekstraklasie. Na celowniku znajduje się Arber Hoxham który zabłysnął ostatnio, zdobywając dla Albanii gola w barażowej rywalizacji z Polską. Za swojego zawodnika Dinamo Zagrzeb miałoby oczekiwać nawet 5 milionów euro.

Widzew oczywiście interesuje się nim od dłuższego czasu. Warunkiem transferu jest pozostanie w elicie na kolejny sezon.

– Arber Hoxha jest na celowniku Widzewa. Część kibiców odebrała to tak, że strzelił gola Polsce i trafił do notesa Widzewa – temat jest szerszy i załatwiany od dłuższego czasu. Zawodnik może trafić do Widzewa, nie tylko ze względu na to, że klub musi najpierw się utrzymać. Nic nie jest podpisane, ale pewne sprawy są już rozgrzebane i zmierzające ku dogadaniu się z piłkarzem i Dinamem Zagrzeb – przekazał Tomasz Włodarczyk w programie na kanale „Meczyki”.