Widzew Łódź nie ma dość. Nie tylko transfer nowego obrońcy

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa Łódź

Widzew planuje jeszcze dwa ruchy tej zimy

Widzew Łódź od jakiegoś czasu, a konkretnie od momentu przejęcia klubu przez Roberta Dobrzyckiego, ma olbrzymie możliwości finansowe. Na tle reszty ekip w PKO Ekstraklasy właściwie nie mają oni konkurentów pod względem wydatków na wzmocnienia. Inną kwestią naturalnie jest to, jak te ruchy się sprowadzają. Niemniej klub z Serca Łodzi już latem udowodnił, że wydanie siedmiu milionów na transfery nie jest dla nich problemem.

Podobnie jest tej zimy, ale to przecież jeszcze nie koniec okresu transferowego. Ten kończy się dopiero pod koniec lutego, a do tego czasu wiele może się jeszcze wydarzyć. Widzew, choć sprowadził już m.in. nowego bramkarza, obrońcę i skrzydłowego, nie ma zamiaru kończyć transferów. Według informacji przekazanych przez serwis „lodzkisport.pl”, klub tej zimy planuje jeszcze dwa ruchy. Mowa o środkowym obrońcy oraz ofensywnym pomocniku.

Można domniemywać, że temat stopera bezpośrednio związany jest z Przemysławem Wiśniewskim, który cały czas kuszony jest przez Widzew. Trudno jednak spekulować, czy uda się finalnie przeprowadzić ten ruch z reprezentantem Polski. W temacie ofensywnego pomocnika z kolei do tej pory niewiele były słychać.

