Widzew Łódź nie ma dość. Nie tylko transfer nowego obrońcy

16:14, 24. stycznia 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  lodzkisport.pl

Widzew Łódź pomimo sporych transferów tej zimy, nadal chce dokonać jeszcze dwóch transferów. Mowa o środkowym obrońcy oraz ofensywnym pomocniku, o czym informuje "lodzkisport.pl".

Piłkarze Widzewa Łódź
Obserwuj nas w
SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa Łódź

Widzew planuje jeszcze dwa ruchy tej zimy

Widzew Łódź od jakiegoś czasu, a konkretnie od momentu przejęcia klubu przez Roberta Dobrzyckiego, ma olbrzymie możliwości finansowe. Na tle reszty ekip w PKO Ekstraklasy właściwie nie mają oni konkurentów pod względem wydatków na wzmocnienia. Inną kwestią naturalnie jest to, jak te ruchy się sprowadzają. Niemniej klub z Serca Łodzi już latem udowodnił, że wydanie siedmiu milionów na transfery nie jest dla nich problemem.

Podobnie jest tej zimy, ale to przecież jeszcze nie koniec okresu transferowego. Ten kończy się dopiero pod koniec lutego, a do tego czasu wiele może się jeszcze wydarzyć. Widzew, choć sprowadził już m.in. nowego bramkarza, obrońcę i skrzydłowego, nie ma zamiaru kończyć transferów. Według informacji przekazanych przez serwis „lodzkisport.pl”, klub tej zimy planuje jeszcze dwa ruchy. Mowa o środkowym obrońcy oraz ofensywnym pomocniku.

POLECAMY TAKŻE

Przemysław Wiśniewski i Matty Cash
Widzew nie odpuszcza. Na horyzoncie transfer reprezentanta Polski
Piłkarze Widzewa
Widzew wydał już krocie! Kolejny wielki transfer ogłoszony
Igor Jovicević
To będzie kolejny transfer Widzewa! Jest już w drodze do Polski

Można domniemywać, że temat stopera bezpośrednio związany jest z Przemysławem Wiśniewskim, który cały czas kuszony jest przez Widzew. Trudno jednak spekulować, czy uda się finalnie przeprowadzić ten ruch z reprezentantem Polski. W temacie ofensywnego pomocnika z kolei do tej pory niewiele były słychać.

Zobacz także: Zagłębie Lubin finalizuje spory transfer. Prosto z MLS