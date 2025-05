Widzew Łódź zbroi się przed kolejnym sezonem. Do drużyny ma dołączyć Mariusz Fornalczyk, za którego Korona Kielce otrzyma aż 1,5 mln euro - informuje Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa Łódź

Hitowy transfer Widzewa. 1,5 mln euro za gwiazdę Korony

Widzew Łódź na początku tego roku zmienił właściciela. Został nim Robert Dobrzycki, który ma bardzo ambitne plany. Na dyrektora sportowego powołał Mindaugasa Nikoliciusa, wraz z którym zamierza stworzyć zespół, który będzie walczył o najwyższe cele. Łodzianie ogłosili już transfery Sebastiana Bergiera oraz Antoniego Klukowskiego, a to dopiero początek. Finalizowany jest bowiem również hitowy ruch wewnątrz Ekstraklasy.

Z Widzewem od pewnego czasu łączony był Mariusz Fornalczyk, który zanotował przełomowy sezon. W barwach Korony Kielce wreszcie pokazał, dlaczego zawsze uchodził za piłkarza z dużym potencjałem. W lidze uzbierał cztery bramki oraz cztery asysty, natomiast przede wszystkim był motorem napędowym większości ofensywnych akcji ekipy Jacka Zielińskiego. Swoją wysoką formę potwierdził także w młodzieżowej reprezentacji Polski, której stał się liderem.

Korona miała świadomość, że utrzymanie Fornalczyka w zespole może być problemem. Widzew zdecydował, że wpłaci klauzulę wykupu za 22-latka, który wynosi aż 1,5 mln euro! Będzie to oczywiście rekordowy transfer w historii łódzkiego klubu.

Fornalczyk jest chętny na przenosiny do Widzewa. Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl zapewnia, że ta transakcja dojdzie do skutku. Pozostało dogadanie szczegółów kontraktu, który ma obowiązywać do 2029 roku.