Widzew Łódź obserwuje pomocnika. Ciekawy transfer na horyzoncie

Tonio Teklić w kręgu zainteresowań Widzewa

Widzew Łódź w letnim oknie transferowym działa z dużą determinacją i skutecznością. Klub z al. Piłsudskiego pozyskał już m.in. Mariusza Fornalczyka z Korony Kielce, Ricardo Visusa z holenderskiego Almere City oraz Sebastiana Bergiera z GKS-u Katowice. Władze Widzewa nie zamierzają jednak na tym poprzestawać, a kibice z niecierpliwością wypatrują kolejnych wzmocnień.

Jak poinformował Szymon Janczyk z portalu Weszło.com, bliski dołączenia do łódzkiego zespołu jest Tonio Teklić. 25-letni ofensywny pomocnik od 2023 roku występuje w tureckim Trabzonsporze, z którym ma ważny kontrakt do końca sezonu 2025/26. Mimo zainteresowania ze strony innych tureckich klubów, to właśnie Widzew okazał się najskuteczniejszy w negocjacjach.

Teklić to wychowanek Hajduka Split, który ma za sobą solidny sezon w barwach Trabzonsporu. Rozegrał 35 spotkań, strzelił pięć goli i dołożył dziewięć asyst. Reprezentował również Chorwację na poziomie młodzieżowym i uznawany jest za gracza z dużym potencjałem ofensywnym. Jeśli transfer zostanie sfinalizowany, będzie to jedno z ciekawszych wzmocnień w PKO BP Ekstraklasie tego lata.