Widzew Łódź bardzo blisko kolejnego wielomilionowego transferu

Widzew Łódź jest bardzo blisko sprowadzania nowego pomocnika. Chodzi o Emil Kornvig z norweskiego Brann, który ma kosztować trzy miliony euro, o czym poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl".

NTB / Alamy Na zdjęciu: Emil Kornvig

Widzew najpewniej sprowadzi gracza za trzy miliony euro

Widzew Łódź w tym sezonie rozczarowuje, szczególnie po tym, jak latem na transfery wydano wiele milionów euro. Mówi się nawet o kwocie w wysokości siedmiu milionów. Niemniej to przełożyło się raptem na 15. miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy oraz spore zamieszanie wewnątrz klubu. Finalnie więc wszystko wskazuje na to, że ten sezon raczej należy uznać jako okres przejściowy.

Mimo tego, że latem dokonano wielu transferów, teraz także ekipa z Serca Łodzi bardzo prężnie działa na rynku transferowym. Do tej pory klub wydał bowiem ponad pięć milionów euro, a kolejne wzmocnienia są coraz bliżej. Ostatnio głośno jest o chęci pozyskania Emila Kornviga, za którego złożono ofertę w wysokości trzech milionów euro. Teraz nowe informacje w tej sprawie przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki.pl”. Zdaniem dziennikarza, porozumienie ws. sprowadzenia pomocnika jest bardzo blisko, ale jest jeden mały problem.

Władze norweskiego Brann chcą bowiem zatrzymać 25-latka na swoje mecze w europejskich pucharach, a ekipa z Miasta Włókienników chciałby Duńczyka u siebie jak najszybciej. Z tego też powodu do kwoty trzech milionów euro najpewniej będzie trzeba jeszcze coś dołożyć. Co ważne, sam zawodnik jest zdecydowany na transfer do Widzewa.

W tym sezonie Emil Kornvig rozegrał 13 spotkań i zdobył trzy gole. Na jego koncie są głównie występy w lidze norweskiej oraz duńskiej. Ma także kilka spotkań w młodzieżowych reprezentacjach swojego kraju. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 3,5 miliona euro.

