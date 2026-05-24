Widzew już zdecydował ws. Vukovicia?! „Świetna wiadomość”

Widzew Łódź wywalczył utrzymanie w Ekstraklasie. Co to oznacza dla przyszłości Aleksandara Vukovicia? Dobrze poinformowany w temacie klubu Maciej Winczewski ujawnia, że decyzja miała już zapaść.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Vuković ma dalej prowadzić Widzew

Widzew Łódź do ostatniej kolejki nie był pewny utrzymania w Ekstraklasie. Swoje zadanie zrealizował jednak wzorowo, ogrywając Piasta Gliwice. Pozostałby w elicie nawet w przypadku porażki, bowiem w Niecieczy poległa Lechia Gdańsk, która przed startem kolejki znajdowała się pod kreską. Ostatecznie więc łodzianie uniknęli kompromitacji, jaką niewątpliwie byłby spadek po wydaniu na wzmocnienia ponad 20 milionów euro.

Teraz klub może przygotowywać się do kolejnego sezonu, który oczywiście musi być już znacznie lepszy. Sporym znakiem zapytania jest przyszłość Aleksandara Vukovicia. Choć utrzymał Widzew w elicie i ma ważny do 2027 roku kontrakt, w przestrzeni medialnej pojawiły się sugestie, że władze z chęcią zastąpiłyby go kimś innym. Za główny argument stawiano słabą grę w końcówce sezonu. Te wieści jednak konsekwentnie dementowano.

Z Widzewem łączony jest przede wszystkim Maciej Skorża, ale wygląda na to, że tej posady nie dostanie. Maciej Winczewski, który jest dobrze poinformowany w sprawach łódzkiego klubu, potwierdza, że trenerem w kolejnym sezonie pozostanie Vuković. Jednocześnie uważa to świetną decyzję.

Pierwsza informacja, którą można odsłonić – Trener Aleksandar Vuković na 100% pozostanie trenerem Widzewa. To fundament, od którego rozpoczyna się stabilizacja Klubu.



Świetna wiadomość. — Maciej Winczewski (@winczu) May 24, 2026

Po burzliwym okresie Widzew ma wreszcie postawić na stabilizację. W sezonie 2025/2026 zespół prowadziło łącznie aż czterech różnych trenerów.