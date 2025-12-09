Widzew finalizuje transfer. To początek wielkich ruchów?!

15:09, 9. grudnia 2025
Jakub Fudali
Źródło:  Tomasz Włodarczyk, Meczyki.pl

Widzew Łódź bardzo szybko chce rozpocząć zimowe transfery i właśnie finalizuje transfer niejakiego Christophera Chenga z ligi norweskiej, o czym poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl".

Widzew blisko pierwszego transferu w zimowym okienku

Widzew Łódź w tym sezonie radzi sobie zdecydowanie poniżej oczekiwań. Właściwie można nawet powiedzieć, że piłkarze zespołu z Serca Łodzi zawodzą na całej linii. To wszystko dzieje się oczywiście przede wszystkim w kontekście wielkich wzmocnień, których dokonał klub w letnim okienku transferowym. Wówczas zapłacono za nowych piłkarzy ponad siedem milionów euro, co jest absolutnym rekordem klubu.

Niemniej wyników w PKO Ekstraklasie to nie dało do tej pory właściwie żadnych, więc zimą można spodziewać się sporych zmian w klubie. Poza odejściami jednak z pewnością będzie także kilka ruchów do klubu. Pierwszy z nich wydarzyć może się bardzo szybko. Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”, testy medyczne przed podpisaniem kontraktu z Widzewem Łódź przechodzi aktualnie Christopher Cheng z zespołu Sandefjord w lidze norweskiej.

24-letni lewy obrońca ma podpisać z Widzewem umowę do końca czerwca 2029 roku. Norweg w obecnym sezonie rozegrał do tej pory 29 spotkań i zdobył w nich pięć goli oraz zanotował tyle samo asyst. W swojej dotychczasowej karierze reprezentował barwy zespołów tylko z Norwegii. Serwis „Transfermarkt” wycenia defensora na 1,2 miliona euro. Można się więc spodziewać, że to dopiero pierwszy z kilku ruchów zimą.

