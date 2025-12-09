Sebastian Szymański coraz bliżej Bundesligi. Tyle ma kosztować

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Fenerbahce wyceniło Szymańskiego na ponad 20 milionów euro

Sebastian Szymański najpewniej odejdzie z Fenerbahce Stambuł w jednym z najbliższych okienek transferowych. 26-letni pomocnik rozgrywa słabszy sezon niż w poprzednich latach, przez co turecki klub jest otwarty na jego sprzedaż. Niewykluczone, że do przenosin dojdzie już zimą, jeśli tylko pojawi się oferta odpowiadająca oczekiwaniom władz giganta znad Bosforu. Coraz więcej wskazuje na to, iż Polak może poszukać nowego wyzwania.

Jak informuje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, Fenerbahce wyceniło swojego zawodnika na 20-22 miliony euro. Zdaniem wspomnianego dziennikarza sytuację Szymańskiego mają od dłuższego czasu bacznie monitorować trzy kluby z Bundesligi – Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt oraz VfB Stuttgart.

Zainteresowanie wykazują również zespoły z Serie A i Ligue 1, a we Francji najczęściej mówiło się o Olympique’u Lyon. Rosnące grono chętnych sprawia, że styczniowe rozmowy na temat transferu pomocnika mogą być wyjątkowo intensywne.

Szymański reprezentuje barwy ekipy Żółtych Kanarków od lipca 2023 roku, kiedy trafił do Turcji z Dynama Moskwa za niespełna 10 milionów euro. Wcześniej grał także w Feyenoordzie Rotterdam oraz Legii Warszawa, regularnie notując dobre liczby. W obecnej kampanii rozegrał 20 spotkań, zdobył 2 bramki i zanotował 2 asysty. Kontrakt 50-krotnego reprezentanta Polski z aktualnym pracodawcą obowiązuje do końca czerwca 2027 roku.