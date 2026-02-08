McKennie wciąż nie dogadał się z Juventusem. Może opuścić Europę

20:16, 8. lutego 2026 22:18, 8. lutego 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Tuttosport

Weston McKennie ciągle nie porozumiał się z Juventusem w sprawie przedłużenia kontraktu. Jak poinformowała w niedzielny wieczór włoska gazeta Tuttosport, amerykański pomocnik nie wyklucza letniej przeprowadzki do Major League Soccer.

Weston McKennie
Obserwuj nas w
Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Weston McKennie

Weston McKennie chętny na grę w MLS

Juventus prowadzi rozmowy z Westonem McKenniem w sprawie przedłużenia kontraktu, lecz jak na razie negocjacje nie przyniosły oczekiwanego przełomu. Umowa 27-letniego pomocnika obowiązuje jedynie do 30 czerwca 2026 roku, co stawia turyński klub pod presją czasu. Jeśli strony nie osiągną porozumienia, Amerykanin będzie mógł wkrótce rozmawiać z innymi zespołami. Dla Starej Damy oznacza to ryzyko utraty bardzo ważnego zawodnika bez kwoty odstępnego, dlatego temat jego przyszłości staje się coraz bardziej palący.

POLECAMY TAKŻE

Gian Piero Gasperini
Roma zagięła parol na gwiazdora Juventusu. To byłby hitowy ruch
Piłkarze Juventusu
Juventus zatrzyma gwiazdora? Trwają rozmowy kontraktowe
Vincent Kompany
Bayern zabrał się do pracy! Rozpoczął rozmowy z tym napastnikiem

McKennie wzbudza coraz większe zainteresowanie na rynku transferowym. W ostatnich tygodniach łączono go m.in. z Interem Mediolan, Romą, Milanem, Besiktasem Stambuł oraz Fenerbahce Stambuł. Jak poinformował w niedzielny wieczór włoski dziennik „Tuttosport”, środkowy pomocnik może jednak obrać inny kierunek i wrócić do ojczyzny.

62-krotny reprezentant Stanów Zjednoczonych nie wyklucza bowiem przeprowadzki do MLS, a jego sytuację monitorują FC Dallas oraz Inter Miami. Większe szanse daje się temu pierwszemu klubowi, w którego akademii Amerykanin stawiał pierwsze piłkarskie kroki.

McKennie występuje w barwach Juventusu od września 2020 roku, gdy trafił do Turynu z Schalke 04 za ponad 25 milionów euro. Od tamtej pory rozegrał 214 spotkań, zdobył 24 bramki i zanotował 23 asysty. Wraz z drużyną Bianconerich sięgnął po dwa Puchary Włoch oraz Superpuchar Italii. Jego wszechstronność i doświadczenie sprawiają, że zarówno kluby europejskie, jak i zespoły MLS widzą w nim niezwykle atrakcyjne wzmocnienie składu.