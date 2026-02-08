McKennie wciąż nie dogadał się z Juventusem. Może opuścić Europę

Weston McKennie ciągle nie porozumiał się z Juventusem w sprawie przedłużenia kontraktu. Jak poinformowała w niedzielny wieczór włoska gazeta Tuttosport, amerykański pomocnik nie wyklucza letniej przeprowadzki do Major League Soccer.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Weston McKennie

Weston McKennie chętny na grę w MLS

Juventus prowadzi rozmowy z Westonem McKenniem w sprawie przedłużenia kontraktu, lecz jak na razie negocjacje nie przyniosły oczekiwanego przełomu. Umowa 27-letniego pomocnika obowiązuje jedynie do 30 czerwca 2026 roku, co stawia turyński klub pod presją czasu. Jeśli strony nie osiągną porozumienia, Amerykanin będzie mógł wkrótce rozmawiać z innymi zespołami. Dla Starej Damy oznacza to ryzyko utraty bardzo ważnego zawodnika bez kwoty odstępnego, dlatego temat jego przyszłości staje się coraz bardziej palący.

McKennie wzbudza coraz większe zainteresowanie na rynku transferowym. W ostatnich tygodniach łączono go m.in. z Interem Mediolan, Romą, Milanem, Besiktasem Stambuł oraz Fenerbahce Stambuł. Jak poinformował w niedzielny wieczór włoski dziennik „Tuttosport”, środkowy pomocnik może jednak obrać inny kierunek i wrócić do ojczyzny.

62-krotny reprezentant Stanów Zjednoczonych nie wyklucza bowiem przeprowadzki do MLS, a jego sytuację monitorują FC Dallas oraz Inter Miami. Większe szanse daje się temu pierwszemu klubowi, w którego akademii Amerykanin stawiał pierwsze piłkarskie kroki.

McKennie występuje w barwach Juventusu od września 2020 roku, gdy trafił do Turynu z Schalke 04 za ponad 25 milionów euro. Od tamtej pory rozegrał 214 spotkań, zdobył 24 bramki i zanotował 23 asysty. Wraz z drużyną Bianconerich sięgnął po dwa Puchary Włoch oraz Superpuchar Italii. Jego wszechstronność i doświadczenie sprawiają, że zarówno kluby europejskie, jak i zespoły MLS widzą w nim niezwykle atrakcyjne wzmocnienie składu.