Vlahović po rozmowach z włoskim gigantem. Juventus straci go za darmo

12:11, 26. grudnia 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Calciomercato

Dusan Vlahović prawdopodobnie opuści Juventus po zakończeniu sezonu. Agent piłkarza spotkał się z władzami Milanu, aby omówić podpisanie kontraktu - donosi serwis Calciomercato.

Dusan Vlahović
Obserwuj nas w
Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Vlahović blisko Milanu! Agent spotkał się z dyrektorem sportowym

Dusan Vlahović pod koniec listopada niefortunnie doznał kontuzji w meczu Juventus – Cagliari. Na początku grudnia przeszedł operację, po której ma pauzować co najmniej dwa miesiące. Na boisko powinien wrócić w marcu, co oznacza, że zimowy transfer nie wchodzi w grę. Jest to koszmarna wiadomość dla Starej Damy, ponieważ jeśli nie przedłuży kontraktu, odejdzie na zasadzie wolnego transferu.

Jego umowa z Juventusem wygasa w czerwcu 2026 roku. Mimo prób przedłużenia kontraktu klub nie mógł dojść do porozumienia z piłkarzem. Wszystko wskazuje więc na to, że latem reprezentant Serbii zmieni barwy klubowe.

Z doniesień serwisu Calciomeracto wynika, że agent Vlahovicia spotkał się z dyrektorem sportowym innego klubu z Serie A. Darko Ristić i Igli Tare, czyli przedstawiciel Milanu rozmawiali w sprawie ewentualnego podpisania kontraktu. Mediolańczycy od dawna są zainteresowani pozyskaniem 25-latka. Od 1 stycznia będą mogli oficjalnie podpisać z nim kontrakt. Jeśli chodzi o Juventus, to Turyńczycy planują jeszcze jedną serię rozmów z piłkarzem ws. nowej umowy, ale dopiero pod koniec sezonu.

Vlahović w tym sezonie zdołał rozegrać tylko 17 meczów, w których zdobył 6 goli i zaliczył 2 asysty.

POLECAMY TAKŻE

Luciano Spalletti
Spalletti chce tych transferów. Juventus ma gotową listę
Luciano Spalletti
Juventus liczy na pozbycie się gwiazdora. Jest blisko
Robert Lewandowski
TOP10 zawodników na świecie, którym latem wygasa kontrakt