Vlahović po rozmowach z włoskim gigantem. Juventus straci go za darmo

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Vlahović blisko Milanu! Agent spotkał się z dyrektorem sportowym

Dusan Vlahović pod koniec listopada niefortunnie doznał kontuzji w meczu Juventus – Cagliari. Na początku grudnia przeszedł operację, po której ma pauzować co najmniej dwa miesiące. Na boisko powinien wrócić w marcu, co oznacza, że zimowy transfer nie wchodzi w grę. Jest to koszmarna wiadomość dla Starej Damy, ponieważ jeśli nie przedłuży kontraktu, odejdzie na zasadzie wolnego transferu.

Jego umowa z Juventusem wygasa w czerwcu 2026 roku. Mimo prób przedłużenia kontraktu klub nie mógł dojść do porozumienia z piłkarzem. Wszystko wskazuje więc na to, że latem reprezentant Serbii zmieni barwy klubowe.

Z doniesień serwisu Calciomeracto wynika, że agent Vlahovicia spotkał się z dyrektorem sportowym innego klubu z Serie A. Darko Ristić i Igli Tare, czyli przedstawiciel Milanu rozmawiali w sprawie ewentualnego podpisania kontraktu. Mediolańczycy od dawna są zainteresowani pozyskaniem 25-latka. Od 1 stycznia będą mogli oficjalnie podpisać z nim kontrakt. Jeśli chodzi o Juventus, to Turyńczycy planują jeszcze jedną serię rozmów z piłkarzem ws. nowej umowy, ale dopiero pod koniec sezonu.

Vlahović w tym sezonie zdołał rozegrać tylko 17 meczów, w których zdobył 6 goli i zaliczył 2 asysty.