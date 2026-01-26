Vlahović ma w czym wybierać. Giganci czekają na decyzję

Dusan Vlahović po sezonie na pewno opuści Juventus. Gzie trafi reprezentant Serbii? TEAMtalk twierdzi, że napastnik ma oferty z przynajmniej trzech wielkich klubów.

Nicolò Campo/ Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Vlahović odejdzie z Turynu. Gdzie trafi Serb?

W styczniu 2022 roku Juventus za aż 84 miliony euro pozyskał wschodzącą gwiazdę Serie A. Od tego momentu Dusan Vlahović rozegrał 162 mecze w barwach Bianconerich, strzelił 64 gole i zanotował 16 asyst. Po zakończeniu sezonu serbski napastnik opuści Turyn – Stara Dama nie zamierza oferować mu nowego kontraktu.

Był zawodnik Fiorentiny nie powinien mieć większych problemów ze znalezieniem nowego pracodawcy. TEAMtalk przekonuje, że przynajmniej trzy zespoły ustawiły się w kolejce po podpis 25-latka. Zainteresowanie wychowankiem Partizana Belgrad wyrażają AC Milan, Tottenham i Chelsea.

Vlahović ma preferować przeprowadzkę do Premier League, co w oczywisty sposób faworyzuje Spurs i The Blues. Angielskie kluby mają także przewagę finansową nad Rossonerimi. Reprezentant Serbii na Allianz Stadium ma zarabia ponad 400 tysięcy euro tygodniowo i bez wątpienia nie obniży swoich wymagań do poziomu akceptowalnego przez ekipę z Mediolanu.