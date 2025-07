Vlahović jak Osimhen?! Juventus ma plan na przyszłość gwiazdy

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Juventus może przedłużyć kontrakt z Vlahoviciem

Dusan Vlahović i jego przyszłość w Juventusie to temat, który w ostatnich miesiącach nie ma końca. Reprezentant Serbii mniej więcej od stycznia bieżącego roku stracił rolę kluczowego zawodnika. Coraz rzadziej pojawiał się na boisku w wyjściowej jedenastce, wchodząc na murawę głównie z ławki rezerwowych. Sytuacji nie zmieniła również zmiana trenera i przybycie Igora Tudora.

Co więcej, Stara Dama ostatnio dogadała się z nowym napastnikiem, a do Turynu przeprowadzi się Jonathan David. Wszystko wskazuje więc na to, że Kanadyjczyk zajmie miejsce Vlahovicia i to on będzie od teraz największą gwiazdą w ataku.

Nowe informacji ws. przyszłości serbskiego piłkarza przekazał Matteo Moretto. Zdaniem dziennikarza Juventus może zdecydować się na podobny zabieg, co rok temu Napoli w przypadku Victora Osimhena. Okazuje się, że umowa Vlahovicia, która obowiązuje do 2026 roku, miałaby zostać przedłużona o dwanaście miesięcy. Niedługo później napastnik zostałby wypożyczony do innego klubu.

Vlahović spędził w Juventusie jak dotąd ponad trzy lata, ponieważ przeniósł się do stolicy Piemontu zimą 2022 roku z Fiorentiny. Łącznie w koszulce Bianconerich rozegrał 145 spotkań, w których zdobył 58 goli. W sezonie 2023/2024 razem ze Starą Damą wygrał Puchar Włoch.