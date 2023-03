Jak ustalił hiszpański portal "Mundo Deportivo”, FC Barcelona jest bliska sfinalizowania transferu Vitora Roque. "Duma Katalonii” ma zapłacić za 18-letniego napastnika Athletico Paranaense co najmniej 35 milionów euro.

PressFocus Na zdjęciu: Vitor Roque

Agent piłkarza oczekiwany w Barcelonie

Klub musi sięgnąć głęboko do portfela, aby pozyskać Vitora Roque

18-latek już czaruje na brazylijskich boiskach

Vitor Roque może wkrótce podpisać kontrakt z FC Barceloną

Hiszpańskie media informują, że pod koniec obecnego tygodnia w Barcelonie ma pojawić się agent piłkarza, aby ustalić wszystkie konkretne warunki do przeprowadzenia transakcji. „Duma Katalonii” jednak musi zmierzyć z innymi klubami, które mają chęć pozyskać Vitora Roque. Dodatkowo trudna sytuacja finansowa zmusza lidera obecnego sezonu La Ligi do poszukania odpowiedniego rozwiązania, aby dopiąć angaż perspektywicznego atakującego.

W dzisiejszym artykule „Mundo Deportivo” możemy przeczytać, że Barcelona będzie musiała zapłacić Athletico Paranaense co najmniej 35 milionów euro. Inne źródła informują, że kwota może sięgać nawet 50 milionów euro. Co jak na transfer 18-latka, który dopiero wchodzi do seniorskiej piłki, jest olbrzymią ceną.

Vitor Roque ma za sobą już debiut w seniorskiej reprezentacji Brazylii. Spędził 25 minut w przegranym meczu towarzyskim z Marokiem. Wcześniej zawodnik Athletico Paranaense zachwycił podczas mistrzostw Ameryki Południowej do lat 20. Wtedy też jego ogromny talent zaczęły dostrzegać wielkie kluby.

Sprawdź także: Doświadczony napastnik wróci do Barcelony? Chce ponownie pracować z Xavim