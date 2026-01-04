Vinicius zaoferowany gigantowi! Gwiazdor Realu chce transferu

Vinicius Junior ma dość skomplikowaną sytuację w Realu Madryt, dlatego rozgląda się za innymi opcjami. Według informacji serwisu "TEAMtalk", został zaoferowany Chelsea, a on sam jest zainteresowany grą w Premier League.

ZUMA Press, Inc./Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius zaoferowany Chelsea

Real Madryt z całą pewnością ma sporo problemów na głowie w ostatnim czasie. Przede wszystkim Królewscy cały czas muszą gonić FC Barceloną w ligowej tabeli, a do tego dochodzą problemy z przyszłością niektórych zawodników. Chodzi głównie o Viniciusa Juniora, który – wedle medialnych spekulacji – raz chce, a raz nie chce przedłużyć kontraktu. Dlatego też coraz więcej mówi się o jego potencjalnym odejściu ze stolicy Hiszpanii i to już najbliższego lata.

W ostatnim czasie spekulowało się na temat możliwych kierunków dla gwiazdora; przez jakiś czas na pierwszym miejscu stawiano transfer do Arabii Saudyjskiej, ale obecnie wiele wskazuje, że ten wciąż relatywnie młody gracz, raczej zostanie w Europie. Według informacji przekazanych przez serwis „TEAMtalk”, Vinicius Junior został zaoferowany Chelsea przez swoje otoczenie. To oznaczałoby wielki transfer, bowiem sam piłkarz jest zainteresowany grą w Premier League.

Vinicius Junior w tym sezonie rozegrał do tej pory 24 mecze, w których zdobył pięć goli oraz zanotował osiem asyst. Łącznie dla Królewskich od 2018 roku wystąpił 346 razy i ponad 110 razy trafiał do siatki rywala. Serwis „Transfermarkt” wycenia 25-letniego reprezentanta Brazylii na 150 milionów euro. Jego aktualna umowa z Los Blancos wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku.

