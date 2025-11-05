Real zdecydowany na sprzedaż Viniciusa! Ta kwota to minimum

Vinicius Junior planuje transfer do Premier League. Real Madryt nie dopuści do odejścia za darmo, więc ma go sprzedać w przyszłym roku. Szczegóły dotyczące wyceny przekazał Marcos Benito z El Chiringuito.

fot. Associated Press Na zdjęciu: Vinicius Junior

Real pożegna Viniciusa? Tyle chce na nim zarobić

Real Madryt w pełni postawił na Kyliana Mbappe, który jest niekwestionowanym liderem ofensywy. Xabi Alonso preferuje go od Viniciusa Juniora, gdyż ten generuje znacznie więcej problemów dyscyplinarnych. Niedawno doszło między nimi do potężnego spięcia, kiedy to gwiazdor wściekł się po decyzji o zmianie. Piłkarski świat obiegły sceny z El Clasico, a media szybko doszły do wniosku, że czas Brazylijczyka na Santiago Bernabeu dobiega końca.

Choć Vinicius przeprosił Alonso i obaj panowie zakopali topór wojenny, doniesienia transferowe tylko rosną na sile. Marcos Benito z El Chiringuito twierdzi, że skrzydłowy jest zdecydowany na transfer, do którego chce doprowadzić w przyszłym roku. Preferowanym kierunkiem jest dla niego Premier League, mimo intensywnych działań ze strony Saudyjczyków.

Jak na to zapatruje się hiszpański klub? Nie jest tajemnicą, że zachowanie Viniciusa przeszkadza wielu osobom, dlatego jego odejście w dłuższej perspektywie może się opłacić. Oczywiście Real nie zakłada rozstania po wygaśnięciu kontraktu, więc jedyna opcja to sprzedaż w przyszłym roku.

Jeśli zapadnie ostateczna decyzja o sprzedaży, zainteresowany klub będzie musiał zapłacić około 150 milionów euro. To spora kwota, mając na uwadze, że do końca umowy pozostanie tylko rok, ale Real uważa, że wycena jest słuszna. Vinicius to w dalszym ciągu jeden z najlepszych piłkarzy na całym świecie.