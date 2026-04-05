Vinicius łączony z wielkim transferem. Gwiazdor zaoferowany gigantom

Vinicius Junior latem może opuścić szeregi Realu Madryt. Według portalu "TEAMtalk", przedstawiciele Brazylijczyka skontaktowali się z największymi klubami z Premier League.

Giganci z Premier League polują na Viniciusa Juniora

Vinicius Junior w obecnym sezonie prezentuje znakomitą formę. W barwach Realu Madryt gwiazdor zdobył już 17 bramek i zanotował 13 asyst we wszystkich rozgrywkach. Brazylijczyk potwierdza, że jest jedną z największych postaci światowego futbolu.

Kontrakt skrzydłowego na Santiago Bernabeu obowiązuje do czerwca 2027 roku, a zawodnik oczekuje wynagrodzenia na poziomie porównywalnym z Kylianem Mbappe – ponad 500 tysięcy funtów tygodniowo, nie licząc premii. Władze Realu i piłkarz prowadzą negocjacje od ponad roku, jednak porozumienie wciąż nie zostało osiągnięte. Klub jasno poinformował, że nie zamierza podnosić oferty, a z drugiej strony nie zamierza stracić zawodnika na zasadzie wolnego transferu,

W tej sytuacji pośrednicy Viniciusa rozpoczęli sondowanie grupy klubów zdolnych do sfinansowania głośnego transferu. Według portalu „TEAMtalk”, Vinicius został zaoferowany m.in. Arsenalowi, Manchesterowi United, Manchesterowi City, Liverpoolowi oraz Chelsea. Źródła podkreślają jednak, że Brazylijczyk w tym momencie nie naciska na opuszczenie Madrytu i pozostaje skupiony na negocjacjach kontraktowych.

Vinicius dołączył do hiszpańskiego giganta w 2018 roku. Wychowanek Flamengo od tamtej pory rozegrał 366 meczów, w których zdobył 123 bramki. Fachowy serwis Transfermarkt.de wycenia reprezentanta Canarinhos na 150 milionów euro.