Vinicius Junior odejdzie z Realu Madryt? Sensacyjny następca

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Jeremy Monga obserwowany przez Real Madryt

Vinicius Junior ma ważny kontrakt z Realem Madryt tylko do 30 czerwca 2027 roku i choć trwają rozmowy w sprawie przedłużenia umowy, to nadal nie znaleziono porozumienia. Co więcej, sytuacja Brazylijczyka stała się jeszcze bardziej skomplikowana po przyjściu nowego szkoleniowca – Xabiego Alonso – który traktuje wszystkich zawodników w jednakowy sposób, nie przyznając nikomu statusu nietykalnego. W efekcie Vinicius nie może być już pewny miejsca w podstawowym składzie drużyny Los Blancos, co rodzi spekulacje na temat jego przyszłości w stolicy Hiszpanii.

Jeśli Vinicius Junior zdecyduje się na nowe wyzwanie w innym europejskim gigancie lub przyjmie lukratywną ofertę z Arabii Saudyjskiej, Real Madryt będzie musiał znaleźć odpowiedniego następcę. Jak podaje hiszpański serwis „Fichajes.net”, w takim scenariuszu Królewscy mogą postawić na dość niespodziewane rozwiązanie. Klub ze stolicy Hiszpanii od pewnego czasu obserwuje bowiem 16-letniego skrzydłowego Leicester City – Jeremy’ego Mongę – który już teraz uchodzi za niezwykle obiecujący talent i przykuwa uwagę największych skautów w Europie.

Jeremy Monga to lewoskrzydłowy, który jest uważany za jednego z czołowych piłkarzy młodego pokolenia. Real Madryt bacznie monitoruje rozwój młodzieżowego reprezentanta Anglii, widząc w nim potencjalnego następcę Viniciusa. Transfer takiego zawodnika doskonale wpisywałby się w politykę hiszpańskiego potentata, który od dawna inwestują w młodych oraz perspektywicznych piłkarzy. 16-latek niedawno zadebiutował w pierwszym zespole Leicester City, rozgrywając już 13 meczów, w których zdobył 1 bramkę i zaliczył 1 asystę. Jego obecna wartość rynkowa jest szacowana na 5 milionów euro, ale jeśli dalej będzie rozwijał się w tak błyskawicznym tempie, wymieniona kwota może szybko wzrosnąć.