Vinicius przed wielkim transferem. Oferta przekracza miliard euro

Vinicius Junior może zostać obsypany pieniędzmi przez klub z Arabii Saudyjskiej. Al-Ahli jest bowiem gotowe zaoferować mu pięcioletni kontrakt o wartości ponad miliarda euro - donosi w mediach społecznościowych Ekrem Konur.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Al-Ahli proponuje kosmiczne zarobki Viniciusowi Juniorowi

Przyszłość Viniciusa Juniora stoi pod dużym znakiem zapytania. 25-letni skrzydłowy wciąż nie doszedł do porozumienia z włodarzami Realu Madryt w sprawie nowego kontraktu, a obecna umowa między stronami wygasa 30 czerwca 2027 roku. Jednym z powodów impasu w negocjacjach mają być napięte relacje zawodnika z trenerem drużyny Los Blancos – Xabim Alonso – co dodatkowo pogarsza sytuację i zwiększa szanse na odejście Brazylijczyka ze stolicy Hiszpanii.

Z tego względu nie można wykluczyć, że Vinicius podczas najbliższego letniego okienka transferowego zdecyduje się na zmianę otoczenia. 45-krotny reprezentant Brazylii od dawna znajduje się na radarze najlepszych klubów Premier League, w tym na celowniku m.in. Liverpoolu oraz Manchesteru United. Obie ekipy uważnie monitorują jego sytuację i mogłyby przedstawić atrakcyjne oferty.

Alternatywą dla skrzydłowego pozostają również przenosiny na Bliski Wschód, gdzie tamtejsze zespoły coraz śmielej inwestują w sprowadzanie światowych gwiazd futbolu. Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, saudyjskie potęgi, z Al-Ahli na czele, mają ogromną chrapkę na pozyskanie Viniciusa.

Co więcej, wspomniany klub jest gotów uczynić go najlepiej opłacanym piłkarzem na świecie, oferując mu pięcioletni kontrakt opiewający na 250 milionów euro za sezon gry, co daje ponad miliard euro łącznych zarobków. Czas pokaże, czy tak zawrotna kwota skusi gwiazdora Realu Madryt do porzucenia europejskich boisk.