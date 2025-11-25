Vinicius może wylądować w Premier League. Sensacyjne informacje

Vinicius Junior nie dogaduje się z Xabim Alonso i dlatego może odejść z Realu Madryt. Niepewną sytuację 25-letniego skrzydłowego chcą wykorzystać dwaj giganci z Wysp Brytyjskich, Manchester United oraz Liverpool - donosi angielska gazeta Daily Mirror.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Manchester United i Liverpool monitorują sytuację Viniciusa

Przyszłość Viniciusa Juniora w ostatnich tygodniach stała się tematem numer jeden w hiszpańskich mediach. Brazylijczyk rzekomo odmówił przedłużenia kontraktu z Realem Madryt, dopóki trenerem drużyny Królewskich pozostaje Xabi Alonso. Relacje między nimi mają być napięte, co tylko podsyca spekulacje o możliwym odejściu 25-letniego skrzydłowego ze stolicy Hiszpanii. Taki scenariusz wydaje się coraz bardziej realny, zwłaszcza że klub z Santiago Bernabeu nie będzie go zatrzymywał za wszelką cenę.

W przypadku decyzji o rozstaniu z Realem, Vinicius Junior na pewno nie narzekałby na brak ofert. Jak donosi brytyjski dziennik „Daily Mirror”, etatowy reprezentant Brazylii już teraz znajduje się na radarze kilku klubów Premier League. Manchester United oraz Liverpool bacznie monitorują jego sytuację i mogą być gotowi do podjęcia rozmów, jeśli zawodnik rzeczywiście stanie się dostępny podczas letniego okna transferowego. Angielscy giganci widzą w nim potencjalną gwiazdę ligi i wzmocnienie składu na długie lata.

45-krotny reprezentant Brazylii trafił do Realu Madryt w 2018 roku z Flamengo za 45 milionów euro, od kilku sezonów pełniąc rolę jednego z liderów formacji ofensywnej drużyny Los Blancos. Skrzydłowy na swoim koncie ma już trzy mistrzostwa Hiszpanii oraz dwa triumfy w Lidze Mistrzów, będąc kluczowym piłkarzem przy odnoszeniu kolejnych sukcesów przez stołeczny klub. Według fachowego portalu „Transfermarkt” gwiazdor jest wyceniany na 150 milionów euro i mniej więcej tyle trzeba byłoby za niego zapłacić.