Real poznał żądania Alonso. Poprosił o trzy konkretne transfery

Xabi Alonso przedstawił Realowi Madryt żądania przed dołączeniem do klubu. Szkoleniowiec chce trzech transferów: lewego obrońcy, środkowego obrońcy oraz pomocnika, o czym poinformował serwis "Fichajes".

Associated Press/Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Xabi Alonso żąda transferu: lewego i środkowego obrońcy oraz pomocnika

Real Madryt po sezonie najprawdopodobniej zmieni trenera. Od kilku tygodni wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że Carlo Ancelotti pożegna się z posadą szkoleniowca, a właściwie jedyną opcją, żeby pozostał jest zdobycie mistrzostwa Hiszpanii. To jednak na tym etapie sezonu wydaje się już trudne do zrealizowania. Dlatego też władze klubu poszukują nowego szkoleniowca, który obejmie zespół.

Według najnowszych doniesień jednym z najpoważniejszych faworytów jest Xabi Alosno. Hiszpan łączony jest z Realem od jakiegoś czasu, ale teraz wydaje się, że sprawa jest poważna. On sam przedstawił już żądania transferowe do swojego zespołu. Według informacji przekazanych przez serwis “Fichajes”, Xabi Alonso poprosił Real o trzy transfery przed dołączeniem do klubu. Chodzi o lewego obrońcę, środkowego obrońcę oraz środkowego pomocnika. Można się domyślać, że Hiszpan widziałby w zespole kogoś z obecnego zespołu Bayeru Leverkusen, który prowadzi.

WIDEO: “Milik z Napoli mógł trafić do Realu czy Barcelony”

Xabi Alonso w poprzednim sezonie zdobył z zespołem Bayeru Leverkusen mistrzostwo Niemiec, w tym idzie mu jednak gorzej i wszystko wskazuje na wicemistrzostwo kraju. Były genialny pomocnik wcześniej pracował w rezerwach Realu Sociedad. Na koncie jako piłkarz ma ponad 230 spotkań dla Królewskich i 114 w reprezentacji Hiszpanii.

Zobacz także: Real może stracić gwiazdę. PSG zaoferuje 80 milionów euro