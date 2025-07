Gyokeres blisko giganta. Sporting pracuje nad kolejnymi bonusami

Viktor Gyokeres jest coraz bliżej dołączenia do Arsenalu. Sporting Lizbona finalizuje już ostatnie szczegóły kontraktowe - informuje Record.pt.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Viktor Gyokeres

Porozumienie Viktora Gyokeresa z Arsenalem o krok

Arsenal jest o krok od sfinalizowania jednego z najbardziej wyczekiwanych transferów tego lata. Viktor Gyokeres ma wkrótce opuścić szeregi Sportingu Lizbona i dołączyć do drużyny Mikela Artety. 27-letni napastnik ma za sobą fenomenalny sezon w Portugalii i jest zdeterminowany, by wrócić do Premier League w wielkim stylu.

Według informacji Record.pt, szwedzki snajper ma niebawem przylecieć do Londynu, gdzie przejdzie testy medyczne przed podpisaniem kontraktu z londyńskim klubem. Kanonierzy zgodzili się na cztery proste klauzule bonusowe, każda o wartości 2,5 mln euro. Podstawowa kwota transferu wyniesie 63,5 mln euro.

Bonusy mają być uzależnione głównie od liczby rozegranych spotkań. Pierwsza płatność zostanie aktywowana po 20 meczach Gyokeresa w barwach Arsenalu. Dla Sportingu Szwed rozegrał łącznie 102 spotkania, zdobył 97 bramek i dorzucił 28 asyst.

Mikel Arteta nie zwalnia tempa w budowie zespołu gotowego do walki o mistrzostwo Anglii i sukcesy w Lidze Mistrzów. Latem do drużyny dołączyli już m.in. Martin Zubimendi z Realu Sociedad oraz Kepa Arrizabalaga z Chelsea. Gyokeres ma być brakującym ogniwem w ofensywie, który nada drużynie nowy impuls.