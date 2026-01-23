„Serbski Pedri” przykuł uwagę Arsenalu. Skauci rozpoczęli obserwację

Vasilije Kostov, który swoim stylem gry przypomina Pedriego oraz Nicolo Barellę, znalazł się na celowniku Arsenalu. Kanonierzy obserwują postępy 17-letniego serbskiego pomocnika - podaje w piątkowe popołudnie brytyjska gazeta The Mirror.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal monitoruje postępy Vasilije’a Kostova

Arsenal słynie z doskonałego skautingu, co potwierdza fakt, że w ostatnich latach drużynę Kanonierów wzmocnili tacy zawodnicy jak Jurrien Timber, Riccardo Calafiori czy Cristhian Mosquera. Londyński klub bacznie monitoruje rynek w poszukiwaniu kolejnych utalentowanych piłkarzy, skupiając się na młodych zawodnikach o dużym potencjale, którzy mogą w przyszłości stać się kluczowymi postaciami w zespole The Gunners.

Niewykluczone, że następnym ruchem Arsenalu w podobnym stylu będzie sprowadzenie Vasilije’a Kostova z Crvenej Zvezdy Belgrad. Jak dowiedział się brytyjski dziennik „The Mirror”, 17-letni ofensywny pomocnik jest obserwowany przez skautów giganta Premier League, który nie wyklucza złożenia oferty w przyszłości.

Serbska gwiazdka, porównywana do Pedriego oraz Nicolo Barelli, uchodzi za najbardziej perspektywicznego piłkarza w swoim kraju. Mierzący 186 centymetrów playmaker może wkrótce przeprowadzić się do topowej europejskiej ligi.

Kostov zadebiutował już w dorosłej reprezentacji Serbii, rozgrywając jeden mecz w drużynie narodowej. Siedemnastolatek, pomimo młodego wieku, jest pełnoprawnym członkiem pierwszego zespołu Crvenej Zvezdy Belgrad. W aktualnej kampanii pojawił się na boisku w 25 spotkaniach, zdobył 7 bramek i zaliczył 5 asyst. Jego wartość rynkowa jest szacowana przez serwis „Transfermarkt” na około 10 milionów euro.