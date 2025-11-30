Valverde opuści Real Madryt? Gigant może wydać 100 mln euro!

Federico Valverde ma nie po drodze z Xabim Alonso i może opuścić Real Madryt. Jego sytuację monitoruje Manchester United. Transfer wiąże się z potężnym wydatkiem.

Valverde skłócony z Alonso. Tyle będzie chciał Real

Real Madryt stoi u progu rewolucji kadrowej. Pod znakiem zapytania stoi przyszłość Antonio Rudigera czy Davida Alaby, którym wygasają umowy. Ponadto, niepewni dalszej gry na Santiago Bernabeu są zawodnicy, którym współpraca z Xabim Alonso nie służy. W tej grupie znajdują się między innymi Vinicius Junior, Rodrygo czy Federico Valverde.

O konflikcie między trenerem a Urugwajczykiem media mówią od dawna. Choć wydaje się, że w tej chwili problem został zażegnany, może on oczywiście wrócić w przyszłości. Valverde nie wyklucza opuszczenia Realu Madryt, choć traktuje to miejsce priorytetowo i daje sobie jeszcze czas do namysłu. Utrzymanie posady przez Alonso może w przyszłym roku przesądzić o jego odejściu.

Valverde uchodzi za jednego z najlepszych pomocników na świecie. Wyróżnia się głównie jego nieustępliwość, zaangażowanie oraz wszechstronność. W swoich szeregach widzi go Manchester United, który chciałby po sezonie wzmocnić środek pola nazwiskami z najwyższej półki.

Real jest w stanie zgodzić się na sprzedaż Valverde, jeśli oferta sięgnie 100 milionów euro. Manchester United planuje wydać na niego mniej – około 70 milionów euro. Różnica w wycenie jest ogromna, więc klubom może być trudno się porozumieć.

Valverde ma ważną umowę do czerwca 2029 roku. W tym sezonie zaliczył 17 występów i czterokrotnie asystował swoim kolegom. Alonso kilka razy zmuszony był wystawić go na prawej stronie defensywy, co nie przypadło zawodnikowi do gustu.