Urbański musi szukać klubu. Reprezentant Polski na wylocie

Kacper Urbański po powrocie do Bologni nie może liczyć na grę w wyjściowym składzie. Według portalu Il Resto del Carlino reprezentant Polski w najbliższym czasie zmieni otoczenie.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Kacper Urbański

Bologna nie wiążę planów z Kacprem Urbańskim

Kacper Urbański po zmianie trenera w Bologni nie mógł liczyć na regularną grę w pierwszym zespole. Vincenzo Italiano w porównaniu do Thiago Motty bardzo rzadko stawiał na polskiego piłkarza. Ostatecznie środkowy pomocnik w zimowym oknie transferowym zmienił klub i na zasadzie wypożyczenia przeniósł się do Monzy. Tam jednak również miał problem, aby przebić się do pierwszego składu.

Po zakończeniu sezonu Monza nie zdecydowała się na wykup 20-latka. Urbański wrócił więc do Bologni, lecz wszystko wskazuje na to, że niebawem ponownie zmieni otoczenie. Najnowsze informacje sugerują, że Rossoblu nie wiążą z nim przyszłości na następną kampanię.

Jak podaje serwis Il Resto del Carlino prawdopodobnie Urbański nie weźmie udziału w zgrupowaniu przed startem sezonu. Italiano definitywnie skreślił pomocnika, który ma tylko rok do końca kontraktu z klubem. Niewykluczone, że ze względu na wygasającą umowę w najbliższych kilku tygodniach reprezentant Polski zostanie sprzedany na zasadzie transferu definitywnego.

Urbański dołączył do Bologni w 2021 roku z Lechii Gdańsk. Debiut w seniorskim zespole zanotował w sezonie 2020/2021 w starciu z Genoą. Łącznie w barwach zespołu z Renato Dall’Ara rozegrał 39 meczów, w których zdobył jedną bramkę. Portal Transfermarkt wycenia go na 6 milionów euro.