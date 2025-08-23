Urbański jedną nogą w nowym klubie. Tyle ma kosztować

14:53, 23. sierpnia 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Nicolo Schira

Kacper Urbański najprawdopodobniej opuści Włochy i będzie kontynuował karierę w La Liga. Mallorca negocjuje jego transfery. Nicolo Schira przedstawił szczegóły.

Kacper Urbański
fot. Giuseppe Maffia Na zdjęciu: Kacper Urbański

Urbański opuści Bolognę. Klub La Liga negocjuje transfer

Kacper Urbański swego czasu uchodził za bardzo duży talent w skali całej Serie A. Służyła mu współpraca z Thiago Mottą, który postawił na niego za czasów pracy w Bologni. Po jego odejściu, reprezentant Polski stracił zaufanie nowego szkoleniowca i w konsekwencji wylądował zimą na wypożyczeniu. Trafił do Monzy, dla której zagrał tylko osiem spotkań, więc nie był to dla niego udany wybór.

Tego lata pomocnik ruszył na poszukiwania nowego klubu. Bologna definitywnie go skreśliła, planując jego sprzedaż. Wydawało się, że najbardziej prawdopodobne w jego przypadku jego kontynuowanie włoskiej przygody, ale ostatecznie dojdzie do dalszej przeprowadzki. Najkonkretniejsza w jego temacie okazała się być Mallorca. Nicolo Schira informuje o szczegółach nadchodzącej transakcji.

Transfer nie jest jeszcze przesądzony, ale wiele wskazuje na to, że faktycznie do niego dojdzie. Urbański ma kosztować trzy miliony euro plus bonusy. Bologna wywalczyła również spory procent w przypadku kolejnej sprzedaży.

Mallorca ściąga go z nadzieją, że będzie ważnym wzmocnieniem dla drużyny. To również pożądany ruch dla selekcjonera Jana Urbana, który chciałby stawiać na Urbańskiego w reprezentacji Polski. Konieczna jest do tego natomiast regularna gra w klubie.