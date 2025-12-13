Upamecano na celowniku Realu i PSG. Nastąpił zwrot akcji w negocjacjach

Real Madryt i PSG obserwują sytuację Dayota Upamecano. Jak donosi Bild, rozmowy z Bayernem Monachium na temat nowego kontraktu utknęły w martwym punkcie.

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Dayot Upamecano

Upamecano może odejść z Bayernu

Real Madryt chce wzmocnić defensywę w trakcie letniego okienka transferowego w 2026 roku i dlatego monitoruje kilku środkowych obrońców. Jednym z najważniejszych nazwisk na liście jest Dayot Upamecano, obecnie podstawowy stoper Bayernu Monachium.

Francuzowi pozostało nieco ponad sześć miesięcy do końca kontraktu, co wzbudza zainteresowanie ze strony największych klubów. Los Blancos uważają, że to zawodnik, który jest gotowy na grę na najwyższym poziomie.

Bayern przez długi czas był spokojny o przedłużenie umowy z 27-latkiem. Ostatnio sytuacja wyraźnie się jednak skomplikowała. Według doniesień rozmowy zostały przerwane, ponieważ obie strony nie mogą dojść do porozumienia w kwestiach związanych finansami. Obecnie nie ma żadnych rozmów i taki stan rzeczy trwa już od kilku tygodni.

Upamecano oczekuje znacznej podwyżki, dzięki której znalazłby się w gronie najlepiej zarabiających piłkarzy zespołu. Chce także otrzymać wysoką premię za podpis. Choć Bawarczycy nie chcą stracić kluczowego zawodnika, to nie mają zamiaru przystać na takie warunki.

Tę sytuację mogą wykorzystać Królewscy i Paris Saint-Germain, którzy planują sprowadzić gwiazdora. W przeszłości mówiło się także o zainteresowaniu m.in. Barcelony, Manchesteru City i Liverpoolu.

Zobacz także: Bayern Monachium skreślił defensora. Może trafić do Premier League