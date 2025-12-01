Barcelona i Real przegrywają walkę. Obrońca nie dla gigantów

1. grudnia 2025
Barcelona, Liverpool, Paris Saint-Germain i Real Madryt muszą znaleźć inny cel transferowy. Florian Plettenberg ujawnił najnowsze wieści w sprawie sytuacji Dayota Upamecano.

Michael Olise i Dayot Upamecano
Barcelona i Real Madryt pogodzone z porażką

Gdzie w przyszłym sezonie zagra Dayot Upamecano? Aktualny kontrakt reprezentanta Francji obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku. To oznacza, że już w styczniu 27-latek będzie mógł rozpocząć negocjacje z nowym pracodawcą. Bayern Monachium chce zatrzymać wychowanka Valenciennes, ale do tej pory nie był w stanie osiągnąć z nim porozumienia.

Jednak coraz więcej wskazuje na to, że Francuz, mimo ogromnego zainteresowania, nie zmieni klubowych barw. W gronie drużyn, które wyrażały chęć pozyskania Upamecano, media wymieniały takie ekipy, jak Barcelona, Liverpool, Paris Saint-Germain i Real Madryt.

Uli Hoeneß, członek rady nadzorczej Bawarczyków, w rozmowie ze Sky Sport zdradził informacje dotyczące przebiegu negocjacji z obrońca. – Myślę, że przedłuży swój kontrakt – przyznał legendarny zawodnik Die Roten.

Upamecano trafił na Allianz Arena w lecie 2021 roku. Bayern zapłacił za niego RB Lipsk 42,5 miliona euro. W szeregach ekipy z Monachium defensor rozegrał już 169 meczów.

