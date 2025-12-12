Bayern Monachium skreślił defensora. Może trafić do Premier League

Cal Sport Media / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Sacha Boey na radarze Crystal Palace

Sacha Boey okazał się niewypałem transferowym w Bayernie Monachium. Klub ze stolicy Bawarii wiązał z francuskim wahadłowym spore nadzieje, jednak 25-letni zawodnik nie spełnia oczekiwań. W dużej mierze przyczyniły się do tego kolejne kontuzje, które uniemożliwiają mu złapanie odpowiedniej formy i przebicie się do podstawowego składu niemieckiej drużyny. W efekcie Boey pozostaje na dalszym planie i coraz częściej mówi się o jego odejściu.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Fabrizio Romano, Sacha Boey najprawdopodobniej opuści Bayern już podczas najbliższego zimowego okienka transferowego. Włoski dziennikarz donosi, że Bawarczycy aktywnie poszukują nowego prawego obrońcy, co można odczytywać jako skreślenie byłego młodzieżowego reprezentanta Francji.

Piłkarz może jednak liczyć na miękkie lądowanie, ponieważ zainteresowanie nim przejawia Crystal Palace, które od dłuższego czasu monitoruje jego sytuację.

Sacha Boey trafił do Monachium w styczniu 2024 roku z Galatasaray za 30 milionów euro. W barwach niemieckiego giganta rozegrał łącznie 37 spotkań, zdobył jedną bramkę i zaliczył pięć asyst. Obowiązujący do 30 czerwca 2028 roku kontrakt daje Bayernowi komfort negocjacyjny przy ewentualnej sprzedaży. Nadchodzące miesiące mogą okazać się kluczowe dla przyszłości 25-latka, którego wartość rynkowa jest szacowana na około 18 milionów euro.