Dość niespodziewanie, w tym tygodniu Bayern Monachium poinformował o kupnie Bryana Zaragozy, choć piłkarz dołączy do nowej drużyny dopiero w letnim okienku transferowym. Opinię o skrzydłowym wydał Thomas Tuchel.

IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Bryan Zaragoza

Bryan Zaragoza porozumiał się z Bayernem Monachium w sprawie transferu podczas letniego okienka

Piłkarz chce pomóc Granadzie w utrzymaniu się w La Lidze

W pozytywnych słowach na temat 22-latka wypowiedział się jego nowy szef, Thomas Tuchel

Tuchel cieszy się z transferu Zaragozy

Bayern Monachium na początku grudnia zaskoczył swoich kibiców. Rekordowi mistrzowie Niemiec poinformowali, że doszli z Granadą CF do porozumienia w sprawie transferu Bryana Zaragozy. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że obie strony postanowiły, że do przenosin dojdzie dopiero po zakończeniu tego sezonu. Dzieje się tak dlatego, że hiszpański klub ma ogromne problemy w La Lidze, a Zaragoza nie chce opuszczać tonącego okrętu. Niedawno media donosiły, że RB Lipsk chciało sprowadzić 22-latka już zimą. Odmówił właśnie z tego względu.

Gdy transfer stał się oficjalny, Thomas Tuchel postanowił zabrać głos na temat nowego podopiecznego na konferencji prasowej.

– Sprowadziliśmy bardzo młodego i bardzo głodnego zawodnika. To dobry drybler, bardzo silny w sytuacjach jeden na jednego. Bryan ma też dużo wiary we własne możliwości i boiskowego głodu. Cieszymy się, że do nas dołączy – powiedział niemiecki szkoleniowiec.

Zaragoza rozegrał, jak dotąd, 14 spotkań w tym sezonie hiszpańskiej ekstraklasy. Zanotował w nich pięć bramek i dwie asysty.

