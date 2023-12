IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Wilfred Ndidi

FC Barcelona poszukuje na rynku okazji transferowych

Duma Katalonii zamierza zapewnić sobie usługi Wilfreda Ndidiego

Nigeryjczyk błyszczy w barwach Leicester City. Lisy znajdują się na dobrej drodze ku powrotowi do Premier League

Ndidi wciąż faworytem do wzmocnienia drugiej linii FC Barcelony

Sytuacja finansowa FC Barcelony wciąż każe klubowi poszukiwać na rynku transferowym okazji. Mistrzowie Hiszpanii już poszukują wzmocnień przed nadchodzącym sezonem. Rzecz jasna, problemy kadrowe drużyny nasiliły się, gdy poważnej kontuzji doznał Gavi. 19-letni pomocnik zerwał więzadło krzyżowe w kolanie i prawdopodobnie wróci do gry dopiero na początku przyszłej kampanii.

Jeszcze, zanim jej wychowanek doznał urazu, FC Barcelona śledziła już jednak sytuację Wilfreda Ndidiego. Reprezentant Nigerii okazał lojalność wobec Leicester City i pozostał w klubie, pomimo spadku do Championship. Defensywny pomocnik to bezapelacyjny lider zespołu, który pewnie zmierza po awans do Premier League. Kontrakt Ndidiego obowiązuje tylko do 30 czerwca 2024 roku. To oznacza, że już zimą 26-latek może negocjować warunki z nowym pracodawcą. Duma Katalonii jest jednym z faworytów w wyścigu po podpis gracza, choć jego otoczenie prowadzi też poważne rozmowy z Juventusem. Mimo tego kataloński Sport podkreśla, że Nigeryjczyk jest bardzo istotnym celem dla Blaugrany, która nie zamierza łatwo odpuścić jego angażu.

Ndidi rozegrał w tym sezonie już 18 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich trzy bramki i pięć asyst.

Czytaj więcej: Liverpool szuka zastępcy Matipa w Bundeslidze.