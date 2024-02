Trzeci zimowy transfer Cracovii stał się faktem. Duże wzmocnienie ofensywy

Cracovia ogłosiła trzeci zimowy transfer. Zespół Pasów wzmocnił 28-letni Mikkel Maigaard, który podpisał umowę do połowy 2026 roku.

fot. Imago/Konrad Swierad Na zdjęciu: Mikkel Maigaard

Cracovia ogłosiła transfer Mikkela Maigaarda

Duńczyk dołączył do Pasów w ramach wolnego transferu

Jego kontrakt będzie obowiązywał do połowy 2026 roku

Cracovia wzmacnia ofensywę. Do zespołu trafia Duńczyk z dobrymi liczbami

Na inaugurację rundy wiosennej Cracovia ograła Radomiaka Radom aż 6-0. Pasy w dalszym ciągu znajdują się w trudnej sytuacji i pragną jak najszybciej zapewnić sobie utrzymanie w Ekstraklasie. Aby zwiększyć szanse na zrealizowanie tego celu, zespół jest konsekwentnie wzmacniany. We wtorek ogłoszono trzeci zimowy transfer.

Do Cracovii trafił Mikkel Maigaard, który w poniedziałek przeszedł testy medyczne. Jego kontrakt będzie obowiązywał do połowy 2026 roku. Do Pasy dołączył w ramach wolnego transferu, gdyż nowego klubu poszukiwał od stycznia.

⚪️🔴🇩🇰

Det er officielt: Mikkel Maigaard piłkarzem Pasów! ✍️

🔗 Więcej szczegółów 👉https://t.co/VH2hooXR1E pic.twitter.com/hdf0VPiIrp — CRACOVIA (@MKSCracoviaSSA) February 13, 2024

Do tej pory Duńczyk reprezentował barwy rodzimego Sarpsborg 08. W minionym sezonie w tamtejszej ekstraklasie uzbierał dziewięć bramek oraz siedem asyst w 29 występach. Ofensywny pomocnik powinien być sporym wzmocnieniem Cracovii.

To trzeci zimowy transfer Pasów. Wcześniej udało się pozyskać Eneo Bitriego oraz Patryka Sokołowskiego.

