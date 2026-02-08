Nie tylko Manchester City. Kolejny gigant chce Alexandra-Arnolda

Trent Alexander-Arnold jest łączony z opuszczeniem Realu Madryt. Jego sytuacji przyglądają się Bayern Monachium oraz Manchester City - donosi Ekrem Konur.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Trent Alexander-Arnold

Trent Alexander-Arnold łączony z Bayernem Monachium

Trent Alexander-Arnold w trakcie ostatniego letniego okienka transferowego przeniósł się do Realu Madryt. Hiszpański klub pokładał i nadal pokłada spore nadzieje w 27-letnim prawym obrońcy, licząc, że zabezpieczy on tę pozycję w drużynie Królewskich na długie sezony. Anglik miał wnieść do zespołu jakość w rozegraniu oraz groźne dośrodkowania. Jak dotąd jego pobyt na Santiago Bernabeu nie układa się jednak idealnie.

Na regularność występów etatowego reprezentanta Synów Albionu wpływ miały przede wszystkim liczne problemy zdrowotne, które sprawiły, że Alexander-Arnold nie mógł w pełni pokazać swojego wielkiego potencjału w La Lidze i Lidze Mistrzów.

W związku z tym pojawia się coraz więcej spekulacji dotyczących przyszłości urodzonego w Liverpoolu wahadłowego. Niedawno łączono go z przeprowadzką do Manchesteru City, a teraz do wyścigu o podpis 27-latka podobno dołączył kolejny europejski gigant.

Jak informuje Ekrem Konur, chrapkę na zakontraktowanie Trenta ma bowiem również Bayern Monachium, który szuka wzmocnienia prawej strony defensywy. Bawarczycy cenią Anglika za kreatywność, wizję gry oraz doświadczenie na najwyższym poziomie.

Trent Alexander-Arnold występuje w barwach drużyny Los Blancos od czerwca 2025 roku, gdy trafił do Madrytu z Liverpoolu za około 10 milionów euro. 34-krotny reprezentant Anglii rozegrał dotąd 16 spotkań i zanotował 3 asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 70 milionów euro. Kontrakt wszechstronnego zawodnika obowiązuje do połowy 2031 roku, co oznacza, że ewentualny transfer do Bayernu nie będzie łatwy do zrealizowania.