Wisła Kraków sprowadzi gwiazdę 1. ligi?! Królewski zdecydował

Wisła Kraków była i nadal jest zainteresowana transferem Łukasza Zjawińskiego, ale nie będzie miał on miejsca w tym okienku, o czym napisał na platformie X Jarosław Królewski.

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Wisła Kraków chce Zjawińskiego, ale nie będzie transferu w tej rundzie

Wisła Kraków w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze. Właściwie należy chyba powiedzieć, że pierwszy raz aż tak dobrze od momentu spadku do Betclic 1. ligi. Aktualnie bowiem Biała Gwiazda nie dość, że jest liderem ligowej tabeli, to jeszcze w dodatku ma przewagę aż dziewięciu punktów nad drugą Polonią Bytom. Do tego dochodzi także wręcz doskonały bilans bramkowy. Nic więc dziwnego, że kibice, eksperci oraz wszyscy mówią wręcz o autostradzie do awansu do PKO Ekstraklasy.

Wiadomo jednak, że trzeba tę formę podtrzymać wiosną, a pomóc w tym mogą zimowe wzmocnienia. Według medialnych informacji nie będzie ich wiele, ale mają być konkretne. W ostatnim czasie mówiło się przede wszystkim o zainteresowaniu transferem Łukasza Zjawińskiego z Polonii Warszawa. Napastnik Czarnych Koszul jest jedną z gwiazd Betclic 1. ligi, ale wszystko wskazuje na to, że ostatecznie do Wisły Kraków nie trafi, a przynajmniej nie teraz. Jarosław Królewski na platformie X napisał bowiem, że Biała Gwiazda nie złoży oferty za tego gracza.

– Łukasz Zjawiński to świetny piłkarz, człowiek i jeden z priorytetów na naszej liście, ale w tej rundzie na pewno nie trafi do Wisły Kraków. Czy kiedyś? Przyszłość jest zawsze nieznana. Także Wisła Kraków jednak nie złoży Polonii oferty, w której LZ ma status już mini-legendy – napisał Królewski w mediach społecznościowych.

Łukasz Zjawiński w tym sezonie ma na swoim koncie łącznie 10 goli w 20 meczach, a także jedną asystę. 24-latek w sumie na poziomie Betclic 1. ligi rozegrał 47 trafień w niespełna stu spotkaniach. W przeszłości reprezentował on także barwy Lechii Gdańsk czy Sandecji Nowy Sącz. Blisko 50 razy wystąpił także w PKO Ekstraklasie. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 450 tysięcy euro.

