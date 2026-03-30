Tottenham wytypował nowego trenera. To topowe nazwisko

Tottenham postanowił zwolnić Igora Tudora i szuka jego następcy. Fabrizio Romano ujawnia, że klub ruszył do rozmów z Roberto De Zerbim. To wymarzony kandydat.

De Zerbi na szczycie listy życzeń Tottenhamu

Tottenham znajduje się w krytycznej sytuacji i poważnie grozi mu spadek z Premier League. To byłaby największa piłkarska sensacja ostatnich lat na Wyspach Brytyjskich. Koguty mają tylko punkt przewagi nad zagrożonym West Hamem, a ostatni mecz w lidze wygrały pod koniec grudnia 2025 roku. Fatalna forma na krajowym podwórku, a także odpadnięcie z Ligi Mistrzów przekonały włodarzy do rozstania z Igorem Tudorem, który prowadził zespół raptem kilka tygodni. Wcześniej za grę Tottenhamu odpowiadał Thomas Frank.

Po zwolnieniu Tudora trwają poszukiwania jego następcy. Fabrizio Romano informuje, że Tottenham podjął kolejną próbę przekonania Roberto de Zerbiego. Już dwukrotnie odmawiał podjęcia pracy w Londynie, a teraz waha się przed przejęciem zespołu w trakcie sezonu. Koguty oczywiście chcą go zatrudnić ze skutkiem natychmiastowym.

De Zerbi to wymarzony kandydat w londyńskich gabinetach. Tottenham robi wszystko, aby przekonać go do podpisania umowy. Jego krótkoterminowym celem będzie utrzymanie w Premier League, ale klub wierzy w minimum kilkuletnią współpracę.

🚨 Tottenham are pushing, trying to get green light from Roberto De Zerbi for immediate appointment.



Always been top target for summer but #THFC insist to make it happen now as talks are ongoing.



Spurs see De Zerbi as ideal candidate for long term.



— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 29, 2026

De Zerbi obecnie przebywa na trenerskim bezrobociu. Były opiekun Brighton w lutym 2026 roku rozstał się z Marsylią, gdzie pracował przez półtora roku.