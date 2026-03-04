Tottenham Hotspur po sezonie może rozstać się Guglielmo Vicario, więc trwają poszukiwania następcy Włocha. Jak się okazuje, kandydatem do transferu jest Robin Risser z RC Lens - informuje "CaughtOffside".

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Guglielmo Vicario

Robin Risser zastąpi Guglielmo Vicario w Tottenhamie Hotspur?

Tottenham Hotspur od kilku sezonów miał spokój między słupkami. Guglielmo Vicario od pierwszego dnia w Londynie stał się kluczowym zawodnikiem zespołu. Włoch jednak tak wysoko sobie zawiesił poprzeczkę, że fani Kogutów krytykowali golkipera, kiedy zagrał tylko przyzwoite zawody. Wkrótce jednak ktoś inny może stać w bramce Spurs, ponieważ 29-latek może zmienić barwy klubowe.

Od kilku tygodni trwają poszukiwanie następcy Guglielmo Vicario. Jak się okazuje, Tottenham Hotspur znalazł kandydata do transferu. Trop londyńskiego zespołu prowadzi do Ligue 1. Otóż w kręgu ich zainteresowań znalazł się Robin Risser, który obecnie reprezentuje barwy RC Lens. 21-latek przebojem wdarł się do składu swojego zespołu i nieprzypadkowo trafił na celownik Anglików.

Tottenham Hotspur przede wszystkim chciałby mieć nowego bramkarza, który potrafi dobrze grać nogami. Niewątpliwie takim zawodnikiem jest właśnie Robin Risser. Francuz potrafi rozprowadzać ofensywne akcje, co jest jego olbrzymim atutem. Koguty zatem przychylnym okiem patrzą w kierunku 21-latka.

Robin Risser w trwającej kampanii rozegrał 26 spotkań między słupkami RC Lens. Statystyki Francuza są doskonałe. Udało mu się bowiem aż 10 meczów zakończyć bez straconego gola.