Tottenham pokrzyżował plany Juventusu. Zablokował transfer

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Thomas Frank

Kolo Muani nie wróci do Juventusu

Juventus przez cały styczeń próbował pozyskać nowego napastnika. Pojawiło się kilku zawodników łączonych ze Starą Damą, jednak wygląda na to, że żaden z nich nie trafi w styczniu do Turynu. Tym razem Bianconeri nie mieli szczęścia w negocjacjach.

W ostatnim czasie najwięcej mówiło się o możliwości powrotu do Turynu Randala Kolo Muaniego. Francuz spędził wiosnę minionego sezonu w stolicy Piemontu i pozostawił po sobie dobre wrażenie. Juventus nie dogadał się jednak latem z Paris Saint-Germain w sprawie transferu definitywnego i napastnik ostatecznie udał się na kolejne wypożyczenie, tym razem do Tottenhamu.

Teraz temat transferu Kolo Muaniego do Juventusu powrócił, ale Stara Dama miała utrudnione zadanie, bowiem musiała przekonać aż dwa kluby i samego zawodnika. Według doniesień na takie rozwiązanie zgodził się piłkarz i Paris Saint Germain, jednak Tottenham odrzucił możliwość skrócenia wypożyczenia.

Szkoleniowiec Kogutów Thomas Frank nie chciał dopuścić do osłabienia drużyny w środku sezonu. W poniedziałek Nicolo Schira poinformował, że Spurs odrzucili ostatnią próbę Juventusu i Kolo Muani pozostanie do końca sezonu w Londynie. Na kilka godzin przed zamknięciem okna transferowego wydaje się, że Stara Dama nie znajdzie już innego rozwiązania.

