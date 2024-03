Jak informuje niemiecki Bild, Chelsea i Tottenham to drużyny, który powalczą o transfer jednego z filarów Bayeru Leverkusen.

IMAGO / John Walton Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

Letnie okno transferowe zapowiada się bardzo ciekawie

Chelsea i Tottenham planują dokonać solidnych wzmocnień

Na radarze londyńskich klubów znalazł się filar Bayeru Leverkusen

Filar Bayeru Leverkusen na radarze Tottenhamu i Chelsea

Letnie okno transferowe w 2024 roku zapowiada się niezwykle ciekawie. Wielkie angielskie kluby po raz kolejny szykują głośne transfery, które mogą wstrząsnąć rynkiem piłkarskim.

Jak poinformował niemiecki Bild, Chelsea i Tottenham to dwa główne kluby, które powalczą o transfer Jonathana Taha z Bayeru Leverkusen. Reprezentant Niemiec jest filarem Aptekarzy w sezonie 2023/2024 i w ten sposób może zapewnić sobie poważny awans sportowy. To może być przede wszystkim poważne wzmocnienie dla The Blues, którzy mieli problemy z obsadzeniem środka obrony, a przynajmniej takie sygnały przekazywał Mauricio Pochettino.

Jonathan Tah w obecnej kampanii rozgrywek zanotował 33 mecze, zdobył w nich aż 6 bramek, co bez wątpienia jest dobrym wynikiem jak na środkowego obrońcę. Oprócz tego rosły stoper rzecz jasna imponuje umiejętnościami defensywnymi.

